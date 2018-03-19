Самые дорогие в мире специи

Они были причиной, по которой Христофор Колумб отправился в длительное и опасное путешествие, в результате которого «по ошибке» открыл Америку. Они были настолько ценны, что древние римляне платили за них золотом. Они были причиной многочисленных войн и завоеваний. Что же это за таинственные ценности? Конечно, специи!

В наше время говорят, что деньги заставляют мир вертеться. Возможно, сегодня так оно и есть, но много веков назад мир заставляли вращаться специи. Эти ароматные вещества, созданные природой, которые человечество бережно собирало и хранило в виде семян, масел, порошков еще с древних времен, буквально творили историю. Они были так важны и стоили так дорого, что люди бросались завоевывать новые территории в поисках этих усилителей вкуса. А сегодня все основные специи можно купить на ближайшем рынке, и хотя растут они в основной массе по-прежнему на Востоке, специи используются в кухнях по всему миру.

На протяжении многих веков самой дорогой специей в мире был черный перец. Но с тех пор, как его стали специально выращивать целыми плантациями, черный перец стал использоваться буквально в каждом домашнем хозяйстве по всему миру. Цена на него упала, и сегодня черный перец является одной из самых доступных приправ.

А какие же специи на сегодняшний день являются самыми дорогими? Вот три самые роскошные пряности, которые стоят недешево, и которые вы все же можете позволить себе в вашей кухне. Шафран

Шафран на современном рынке специй — самая дорогая пряность. Его цена колеблется от 10 до 15 тысяч долларов за килограмм, в зависимости от качества. К счастью, килограммами мы его не покупаем. В магазинах вам предложат шафран, расфасованный максимально по 2 г, но чаще всего — по 0,5 г. В российских интернет-магазинах упаковочка шафрана 0,5 г стоит 350 рублей и больше — в зависимости от того, привезена пряность с юга Европы или из Ирана. Кстати, 90% самой дорогой пряности в мире производят именно в этой стране.

Почему шафран стоит так дорого? В основном потому, что сбор шафрана — очень трудоемкий процесс: чтобы получить килограмм этой пряности, потребуется 250 тысяч цветков крокуса (шафрана) и более 600 человеко-часов труда.

Кроме того, каждый цветок крокуса дает всего лишь три рыльца (они же шафрановые нити), которые должны быть собраны именно в тот день, когда распустился цветок. Шафрановые нити собирают всего две недели в год, примерно в сентябре — октябре: некоторые виды крокуса цветут весной, крокус посевной, который служит сырьем для сбора шафрана, относится к осеннецветущим. Поэтому сбор рылец ограничен во времени, требует аккуратности, правильной сушки и хранения.

Крокус посевной (иначе — шафран посевной) — одно из древнейших растений, выведенных человеком. Считается, что растение было выведено на острове Крит во времена Минойской цивилизации. В природе шафран не встречается и самостоятельно не размножается. Поля луковичного посевного крокуса засаживаются и культивируются вручную, и это тоже влияет на фантастическую цену самой дорогой специи в мире.

Об истории использования шафрана человеком можно написать целые тома, в которых будут упоминаться «шафрановые войны», дальние путешествия, излечение от различных болезней, волшебные снадобья и ванны для древнеегипетской царицы Клеопатры.

Сегодня эту пряность используют в пищевой промышленности из-за его горьковато-пряного аромата, химического состава (пряность содержит ценные эфирные масла, многие витамины и микроэлементы), консервирующих свойств, а также как красящее натуральное вещество при производстве многих продуктов питания. О красящих свойствах шафрана можно прочесть в нашем материале Красильные растения. В последнее время ученые обнаружили у этой пряности ряд лечебных качеств: его рекомендуют при некоторых формах рака, депрессии и возрастном ухудшении зрения.

Эта поистине золотая (не только на цвет) специя производится в Испании и Италии, в советские времена крокусы для сбора шафрановых нитей выращивали на Кавказе, но самый известный и дорогой в мире сорт шафрана происходит из Ирана. Ваниль

Вторая в мире по дороговизне специя — это плоды ванили. Хотя само растение ванили (лиана из семейства Орхидей) происходит из Мексики, оно отлично культивируется на Мадагаскаре и других островах Индийского океана.

Конечно, цены на ваниль не сравнить с диковинной стоимостью шафрана, но все равно к дешевым эту пряность отнести никак нельзя. Сто граммов стручков ванили (строго говоря, плод ванили — это коробочка, так как в «стручке» ванили нет перегородок, характерных для стручков) обойдется вам в 20 долларов.

Цена этой ароматной специи, без которой многие не представляют себе выпечки или десерта, зависит от того, где она была выращена и в каком виде продается (в виде экстракта или семян). Например, на международном рынке экстракт ванили продают по 260 долларов за галлон (4,54 л), а маленький флакончик на 30 мл ванильного экстракта обойдется около 6 долларов.

Полкило ванильных бобов на рынке торговли специями могут продать за 50 долларов и выше (по данным агентства CNN Money). Поэтому вы можете хорошо сэкономить, изготавливая экстракт из ванильных бобов самостоятельно.

И еще: не стоит путать ваниль с ванилином — полностью химическим веществом с запахом ванили, которое изготавливают из побочных продуктов целлюлозно-бумажной промышленности. Многие считают ванилин вредным для здоровья и непригодным в пищу. Кардамон

Хотя эта приправа стоит дешевле, чем шафран и ваниль, все-таки, кардамон отнюдь не дешевый. Он известен как «король индийских специй» и продается на международном рынке по 60 евро за килограмм (или около 30 долларов за фунт).

Кардамон — тропическое растение, произрастающее в Южной Индии, также оно культивируется на Мадагаскаре. Это растение относится к семейству Имбирных. Семенные коробочки кардамона собирают еще зелеными, высушивают, после чего увлажняют и сушат снова. Есть два сорта кардамона — коричневый и зеленый, последний имеет тонкий аромат, напоминающий духи. Коричневый кардамон дает сильный аромат, похожий на камфорный, с приятной ноткой дымности. Оба вида этого растения отлично подходит для приготовления чая, поэтому широко используются в чайных сборах. Зеленый кардамон особенно вкусен в десертах.

Как и другие специи, кардамон с его чудесными свойствами известен человеку с древнейших времен. В Древнем Риме, например, кардамон ценился как освежитель дыхания. Римляне, наряду с древними египтянами и греками, использовали кардамон для чистки зубов после еды и для здоровья ротовой полости.

Сегодня кардамон, как и в древности, используют для лечения кашля, астмы, воспалительных заболеваний пищеварительного тракта. Так же, как и ваниль, кардамон используют в косметической индустрии и пищевой промышленности.