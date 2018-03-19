Как правильно запекать большие куски мяса

В будни не так уж часто находится время на приготовление чего-нибудь эдакого, только если очень просит душа, а точнее желудок. Гостям дежурные блюда не предложишь, поэтому, даже если желудок упрямо молчит, в праздничные дни приходится проявлять изобретательность, чтобы сотворить нечто вкусное и эффектное, и желательно потратить на это минимум времени. В такие моменты мы вспоминаем про те отрубы, рядом с которыми мы обычно просто проходим мимо. Взгляд невольно падает на спинной отруб на кости, окорок, лопатку — словом все то, чем можно накормить большую итальянскую семью и при этом не простоять у плиты целый день.

Принцип приготовления всех больших частей туши и птицы целиком довольно прост: разогреть духовку, приправить мясо специями и запечь. Несмотря на всю простоту, что-то достойное из этих весьма внушительных кусков получается не всегда. Пережарилось, подгорело, неравномерно пропеклось — с этими проблемами сталкивался практически каждый, кто хоть раз готовил в духовке большой отруб. Чтобы в который раз не наступать на те же грабли, предлагаем разобрать типичные ошибки при приготовлении больших кусков и рассмотреть способы, как их можно исправить.

— Заранее добавить специи —

Большие отрубы мяса и целая птица требуют особого подхода. Стихийность и спонтанность здесь вам не помощник. Гораздо эффективнее с большими кусками мяса работает четкий план действий. Приготовление этих частей необходимо планировать заранее. По большей части это связано с их размерами. Специи и приправы, добавленные непосредственно перед запеканием, просто-напросто не успеют передать большим частям туши свой аромат. Солью, перцем и набором любимых приправ знающие люди советуют натирать мясо заранее, вечером накануне приготовления. В раскрытом виде сдобренное приправами мясо необходимо положить на поднос и оставить в холодильнике до следующего дня. Ночи будет вполне достаточно, чтобы мясо пропиталось запахом специй.

— Дать мясу время —

Второй ваш злейший враг — это спешка. Путь холодильник-духовка-стол выглядит настолько элементарно, что иногда мы забываем про основы приготовления мяса и начинаем гнаться за временем. Очень часто из холодильника, сразу после добавления специй, мясо оправляется сразу же в духовку. На нее же потом эти незадачливые кулинары и списывают все свои неудачи. В действительности, духовка здесь ни при чем. Просто надо было немного подождать и дать мясу дойти до комнатной температуры. Хотите получить равномерную прожарку большого куска? Тогда достаньте мясо из холодильника и оставьте его, в зависимости от размера, на час-два при комнатной температуре.

— Обжарить до румяной корочки —

Серое, резиновое мясо не нравится никому. Зато от желающих съесть сочный кусок мяса розового цвета различной интенсивности, да еще и с румяной корочкой не будет отбоя. Получить такую корочку, в общем-то, несложно. Основная причина, почему у некоторых она не выходит, кроется в том, что они ничего для этого не делают, а просто ставят мясо в духовку и ждут, когда оно запечется. Для получения румяной корочки тактику запекания придется полностью пересмотреть. Если позволяют размеры куска, то перед отправкой мяса в духовку, его необходимо обжарить на сковороде до румяной корочки. Мясо больших размеров сразу ставят в разогретую примерно до 230 °C духовку: его запекают какое-то время, пока оно не покроется золотистой корочкой, затем убавляют температуру до 150-160 °C и продолжают выпекать до желаемой степени прожарки. Оставлять создание корочки на конец приготовления мы настоятельно не рекомендуем, так как вы легко можете его пересушить и сжечь.

— Продолжительный отдых —

Приготовленному мясу нужен отдых. Мы привыкли, что стейкам в среднем необходимо 10-15 минут, чтобы сок равномерно распределился внутри куска. Но для больших отрубов этого времени недостаточно. Так что выбирая части туши повесомее, не забывайте пересчитывать время отдыха мяса. После приготовления оставляйте его на разделочной доске по крайней мере на 30 минут. Не беспокойтесь, за это время оно не успеет остыть. Кроме того, вы всегда сможете немного повысить его температуру, полив его перед подачей теплым соусом.

— Правильная нарезка —

В нарезке мяса нет ничего сложного. Однако для кого-то именно этот этап становится камнем преткновения: мясо нарезается как придется и, казалось бы, аппетитный кусок превращается в жесткое подобие подошвы, которое сложно жевать. Перед тем как нарезать мясо, посмотрите внимательно на свой кусок. При ближайшем рассмотрении вы увидите маленькие линии, идущие по его длине. Это волокна. От того, в каком направлении от волокон вы нарежете мясо, зависит его сочность и мягкость. Разрезав мясо поперек волокон, вы получите маленькие кусочки мышечной ткани, волокна которой уже готовы распасться без лишних усилий с вашей стороны.