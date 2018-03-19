Ученые выяснили, отчего у мальчиков может расти грудь

У мальчиков может вырасти грудь из-за использования эфирных масел, выяснили эндокринологи из США. О неожиданном побочном эффекте они рассказали на Ежегодной встрече общества эндокринологов в Чикаго.

Эфирные масла считаются безопасными и содержатся во множестве продуктов, в том числе в мыле и лосьонах. Однако некоторые масла способны нарушить гормональный фон, что и приводит к увеличению груди у мальчиков, поясняют специалисты. В частности, масла лаванды и чайного дерева содержат соединения, подавляющие выработку тестостерона и оказывающие тот же эффект, что и эстрогены — женские половые гормоны. Так, авторы доклада сталкивались как минимум с тремя случаями, когда у мальчиков 4, 7 и 10 лет после применения средств с эфирными маслами лаванды и чайного дерева увеличилась грудь. После того, как эти средства перестали использоваться, грудь снова уменьшилась.

Исследователи обнаружили восемь химических соединений, способных влиять на работу эндокринной системы. Как оказалось, эти вещества содержатся еще в 65 маслах, широко представленных на рынке. Исследователи отмечают, что далеко не все сталкиваются с описанным эффектом и он, вероятно, вызван повышенной чувствительностью отдельных людей к обнаруженным соединениям. Однако они призывают более пристально изучить возможные побочные эффекты.