Ролик о волгоградском горчичном масле победил в конкурсе «Диво России»

В Москве 11 марта открылась Международная туристическая выставка «Интурмаркет», на которой были представлены туристические видеопрезентации из 45 регионов, участвовала в ней и Волгоградская область.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе «Старо Сарепты», работе музея экспертный совет присвоил первое место в номинации «Туристские подарки и сувениры» в рамках пятого фестиваля-конкурса «Диво России» — 2018.

Волгоградцы познакомили гостей выставки с уникальными продуктами горчичной культуры, а также предложили в качестве сувениров сарептские пряники, испеченные по старинным рецептам, несколько видов горчицы и гордость завода — масло премиум класса, изготовленное прессованием выдержанных семян.

Напомним, горчичное масло на волгоградской земле стали выпускать более 200 лет назад. В поселении «Сарепта» был построен первый маслобойный завод, продукцию которого давно знают и любят не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами.

Отметим, что подведение итогов конкурса состоится 30-31 мая в Торгово-Промышленной палате РФ.