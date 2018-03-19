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Ролик о волгоградском горчичном масле победил в конкурсе «Диво России»
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Ролик о волгоградском горчичном масле победил в конкурсе «Диво России» 

АиФ Волгоград 16 часов назад
Фото: АиФ Волгоград
В Москве 11 марта открылась Международная туристическая выставка «Интурмаркет», на которой были представлены туристические видеопрезентации из 45 регионов, участвовала в ней и Волгоградская область.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе «Старо Сарепты», работе музея экспертный совет присвоил первое место в номинации «Туристские подарки и сувениры» в рамках пятого фестиваля-конкурса «Диво России» — 2018.
Волгоградцы познакомили гостей выставки с уникальными продуктами горчичной культуры, а также предложили в качестве сувениров сарептские пряники, испеченные по старинным рецептам, несколько видов горчицы и гордость завода — масло премиум класса, изготовленное прессованием выдержанных семян.
Напомним, горчичное масло на волгоградской земле стали выпускать более 200 лет назад. В поселении «Сарепта» был построен первый маслобойный завод, продукцию которого давно знают и любят не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами.
Отметим, что подведение итогов конкурса состоится 30-31 мая в Торгово-Промышленной палате РФ.
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