Что нужно есть на завтрак, чтобы похудеть

Группа исследователей из Израиля выяснила, что высокоэнергетический завтрак способствует снижению веса, а также сокращает потребность в инсулине у людей, страдающих сахарным диабетом второго типа.

Наше исследование показывает, что сытный завтрак, средний обед и небольшой ужин благотворно влияет на снижение веса, а также улучшает самочувствие у пациентов с сахарным диабетом, отметили авторы исследования.

По сравнению с обычной диетой, которую назначают людям с лишним весом или диабетом, новая помогает не только снизить вес, но и сохраняет чувство сытости на весь день из-за высокоэнергетического завтрака.

Ученые уверены, что по большому счету не важно как часто вы едите, главное что и когда вы употребляете в пишу. Например, кусок хлеба, который содержит в себе большое количество углеводов, лучше съесть на завтрак, а вот на ужин подойдет белковая пища, — тот же творог.

Такое правило стоит запомнить всем, кто заботится о сохранении здоровья и фигуры, так как углеводы, съедаемые на завтрак, приводят к более низкой реакции глюкозы, а значит калории не «откладываются», а уходят в энергию.

В своем исследовании доктор медицины Даниэла Якубович следила за здоровьем 11 женщин и 18 мужчин с ожирением и диабетом 2 типа. Средний возраст испытуемых составлял 69 лет.

Участников разделили случайным образом на две группы, каждой из которых предложили свою диету для снижения веса. Стоит отметить, что количество потребляемых калорий в каждой диете было одинаковым, отличалось только время приема пищи.

Завтракай как король, обедай как нищий

Так, участники первой группы Bdiet ели три раза в день — сытный завтрак, средний обед и небольшой ужин. Второй группе 6Mdiet предложили питаться шесть раз в день, равномерно распределяя количество еды в сутки, включая небольшие перекусы.

Во время эксперимента у участников измеряли уровень глюкозы, своевременно корректируя дозу инсулина по необходимости. После трех месяцев эксперимента у участников первой группы уровень глюкозы натощак уменьшился на 54 мг / дл (с 161 до 107), а у второй — на 23 мг / дл (с 164 до 141).

Группа Bdiet нуждалась в значительно меньшем количестве инсулина (-20,5 единиц в сутки, с 54,7 до 34,8), тогда как группе 6Mdiet требовалось больше инсулина (+ 2,2 единицы в день, с 67,8 до 70).

Что касается веса, то и тут первая группа оказалась в лидерах — минус 5 килограмм за три месяца, у второй группы средние показатели составили минус 1,4 кг.

Исследователи отметили, что лучше всего сытно позавтракать, чтобы энергии хватило до обеда, и вам не пришлось перекусывать.

Для соблюдения высокоэнергетической диеты диетологи советуют есть следующие продукты: яица, нежирное мясо (предпочтительнее мясо птицы), рыбу, орехи, различные виды круп, бобовые, сыр, творог, натуральный йогурт, кефир, сметану, молоко, семечки, сливочное масло, мед, бананы.

То есть на завтрак можно съесть овсяную кашу с ложкой меда, вареное яйцо и бутерброд с сыром, а к чаю выбрать не конфеты, а сухофрукты.