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Ученые узнали, почему у мальчиков может вырасти грудь
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Ученые узнали, почему у мальчиков может вырасти грудь 

Москва24 15 часов назад
Фото: Москва24
Американские эндокринологи выяснили, что от использования эфирных масел у мальчиков может вырасти грудь.
По мнению ученых, некоторые масла способны нарушить гормональный фон, что в результате приведет к увеличению груди. Работу тестостерона подавляют соединения, содержащиеся в маслах лаванды и чайного дерева. Они оказывают такой же эффект, как и женские половые гормоны — эстрогены, сообщает "Газета.ру".
Специалисты столкнулись по меньшей мере с тремя случаями, когда у мальчиков четырех, семи и 10 лет начала расти грудь от использования масел. Примечательно, что грудь уменьшилась снова после прекращения применения средств.
Вещества, способные влиять на эндокринную систему, обнаружены еще в 65 маслах. Исследователи отмечают, что физиологические изменения могут возникнуть с большей вероятностью у мальчиков с повышенной чувствительностью к этим соединениям.
Ранее ученые из Канады нашли пользу от ожирения. Медики выявили у пациентов с лишним весом белок, который оздоравливает организм.
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