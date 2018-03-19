Ученые узнали, почему у мальчиков может вырасти грудь

Американские эндокринологи выяснили, что от использования эфирных масел у мальчиков может вырасти грудь.

По мнению ученых, некоторые масла способны нарушить гормональный фон, что в результате приведет к увеличению груди. Работу тестостерона подавляют соединения, содержащиеся в маслах лаванды и чайного дерева. Они оказывают такой же эффект, как и женские половые гормоны — эстрогены, сообщает "Газета.ру"

Специалисты столкнулись по меньшей мере с тремя случаями, когда у мальчиков четырех, семи и 10 лет начала расти грудь от использования масел. Примечательно, что грудь уменьшилась снова после прекращения применения средств.

Вещества, способные влиять на эндокринную систему, обнаружены еще в 65 маслах. Исследователи отмечают, что физиологические изменения могут возникнуть с большей вероятностью у мальчиков с повышенной чувствительностью к этим соединениям.

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