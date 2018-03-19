Все тонкости приготовления гренок по-французски

Гренки считаются один из наиболее универсальных блюд, чей вкус несложно подстроить под свои предпочтения. В зависимости от размера ломтиков, способа приготовления и используемых добавок кусочки хлеба могут стать ингредиентом супов и салатов или же закуской и полноценным завтраком.

Знакомый каждому с детства рецепт обжаренного хлеба, вымоченного в яйце и молоке, пришел к нам из французской кухни. Блюдо вроде бы простое, но в точности воспроизвести вкусно и красиво французский рецепт удается не всегда.

Вся хитрость состоит в том, что незамысловатое блюдо имеет свои секреты приготовления. Мы поделимся основными тайнами этого процесса и расскажем, как приготовить вкуснейшие гренки по-французски. — Хлеб —

Главный ингредиент в этом блюде — хлеб. Большое заблуждение полагать, что для приготовления сгодится любая буханка, завалявшаяся в шкафу. Мучное изделие должно обладать определенной структурой. Сэндвичный хлеб и деревенский хлеб с крупными отверстиями по всему мякишу для французских тостов не подходят. Лучшим вариантом считается хлеб с пористой, но одновременно достаточно плотной структурой как у булки бриошь и хлеба хала. Толщина ломтиков должна составлять около 2,5 см. — Молоко —

От обычных, подсушенных гренок французские отличаются тем, что их вымачивают с смеси яиц и молока. Правильно приготовленная масса должна обладать слегка кремообразной текстурой. Добиться нужной консистенции можно при использовании цельного молока. В случае с обезжиренным смесь получится водянистой. Для сладких французских гренок и гренок с начинкой также хорошо подходит смесь равных частей молока и сливок — по текстуре такая яично-молочная смесь напоминает крем. — Смешивание —

Пары взмахов вилкой или венчиком вовсе не достаточно, чтобы яйца и молоко превратились в однородную массу. Смесь необходимо тщательно взбивать до тех пор, пока все ингредиенты, включая сахар и специи, если они используются, хорошо не смешаются между собой до получения гладкой, однородной массы. — Вымачивание —

Жидкое «тесто» из молока и яиц должно хорошо пропитать тосты. Если хлеб будет излишне пористый или тонкий, булка быстро размокнет; при использовании слишком плотного хлеба или толстых ломтиков — внутри тосты останутся сухими. Вымачивание 2,5-сантиметровых ломтиков хлеба с правильной текстурой занимает от 5 до 10 минут. Для этого хлеб погружают с яично-молочную смесь, оставляют на какое-то время, после чего переворачивают и ждут, когда хорошо пропитается вторая сторона. — Температура жарки —

Неправильно выставленный огонь может свести на нет все приложенные усилия. Температурный режим нужно подобрать так, чтобы гренка покрылась хорошей золотистой корочкой и пропеклась внутри. Лучше всего для жарки гренок по-французски подходит средне-низкий огонь: при такой температуре приготовления внутри гренки не остается сырых фрагментов, а сверху она покрывается красивой румяной корочкой.