Умываться правильно: лучшие бьюти-средства, которые должны поселиться в ванной комнате

Гипоаллергенное антибактериальное жидкое мыло от SYNERGETIC

Это мыло можно смело использовать всей семьей. Ведь оно не сушит кожу, обеспечивает защиту от грязи и не содержит вредных ПАВов, хлора, фосфатов, фосфонатов и прочих агрессивных соединений, которые накапливаются в организме человека. Для производства продукции компания использует сырье на основе натуральных компонентов из Германии. В составе формулы — растительные А-тензиды, анионные поверхностно активные вещества, которые растворяют поверхностную грязь, что гарантирует эффективность применения жидкого мыла. Также в состав входит глицерин — натуральный антисептик — и дистиллированная вода, структурированная ионами серебра. А еще в каждой бутылочке — приятный натуральный аромат, обволакивающая текстура и густая мыльная пена. Этой весной эко-линейка SYNERGETIC пополнилась пятью новыми ароматами: лаванды, аромамагии, фруктового микса, полевых цветов и миндального молочка. Выбирайте, что вам ближе!

Шампунь для рук и тела «Розовая Герань» от Ausganicа

Идеальное средство для тех, кто предпочитает все натуральное. В составе шампуня — только растительные компоненты, активным пенообразующим и очищающим ингредиентом является органический экстракт мыльного ореха. Масла авокадо и жожоба — источники ценнейших витаминов, жирных кислот, лютеинов и лецитина, они восстанавливают гидролипидную мантию кожи, помогают устранить раздражение и шелушение, способствует заживлению ран и трещин. Богатое витамином С масло семян шиповника активирует процессы клеточной и тканевой регенерации, помогая устранить признаки преждевременного увядания кожи. Ну а розовая вода, масло розовой герани и пальмарозы увлажняют и успокаивают чувствительную кожу, обеспечивают антиоксидантную защиту и параллельно придают шампуню тонкий приятный аромат.

Очищающий гель-уход для умывания TOLERIANE от La Roche-Posay

Если у вас чувствительная кожа, то нужно подбирать особые средства для умывания. Это поможет не только максимально бережно удалить все загрязнения, токсины, снять макияж, но и улучшить состояние эпидермиса, восстанавливить гидролипидный барьер, избавиться от ощущения стянутости и дискомфорта.

Новая формула геля TOLERIANE отличается минималистичным составом: содержит только одно мягкое поверхностно-активное вещество для очищения — Коко-бетаин, оно вырабатывается из жирных кислот кокосового масла и предотвращает изменения pH кожи. Зато в этом средстве есть сразу три отличных успокаивающих ингредиента: ниацинамид (снимает зуд, предупреждает снижение защитных свойств кожи, препятствует проникновению бактериальных агентов), пантенол (обладает противовоспалительным действием, успокаивает сухие, раздраженные участки кожи, ускоряет процесс восстановления эпидермального барьера) и термальная вода La Roche-Posay (дерматологически активный компонент, который смягчает, увлажняет кожу и одновременно нейтрализует действие свободных радикалов).