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Почти 1,5 тонны овощей и фруктов продали на «Ценопаде» в Красногорске
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Почти 1,5 тонны овощей и фруктов продали на «Ценопаде» в Красногорске 

РИАМО 14 часов назад
Фото: РИАМО
На минувших выходных социальная ярмарка «Ценопад» прошла в городе Красногорск, на ней реализовали рекордное количество овощей и фруктов — порядка 1,5 тонн, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Московской области.
На ярмарке было представлено более 20 ценопадных позиций: сыры, свинина, рыба, колбасные изделия, масло, леденцы, печенье, мармелад, чай, травяные сборы, овощи и фрукты. Все эти товары можно было приобрести с минимальной торговой наценкой или по цене производителя.
«Рекордсменом продаж стали овощи и фрукты, их было реализовано более полутора тонн. Традиционным спросом пользовались колбасные и мясные изделия — реализация 180 килограммов, а также молочная продукция — реализовано 160 килограммов, сладости — более 350 килограммов», — сообщил министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников.
Также на «Ценопаде» был представлен широкий выбор сувенирной продукции, а также разнообразных товаров для дома и огорода. Вся продукция произведена в Подмосковье.
«Социальные ярмарки «Ценопад» отличаются от аналогичных мероприятий ценами на предлагаемую продукцию. Отсутствие посредников позволяет устанавливать цены минимум на 30% ниже рынка», — подчеркнул Посаженников.
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