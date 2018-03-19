9 советов по выбору блендера с чашей

Фото: Kitchen Aid 1. Выбирайте крепкую чашу

Если вы собираетесь готовить коктейли со льдом, убедитесь, что в блендере есть функция колки (измельчения) льда. Для этого обычно используется специальный сменный нож. Понадобится и крепкая чаша из закалённого стекла или аналогичного материала.

2. Выбирайте мощный блендер

Для быстрого измельчения больших объёмов продуктов вам понадобится достаточно мощная модель, мощностью не менее 600-700 Вт. Менее мощные блендеры затратят на обработку того же количества продуктов в несколько раз больше времени. Скажем, на измельчение 1 кг фруктов блендер мощностью 1000 Вт потратит менее минуты, а блендер мощностью 300 Вт — примерно 5 минут.

Помимо экономии времени кратковременная интенсивная обработка позволяет сохраниться в обрабатываемом продукте большему количеству полезных веществ. Полезно для сторонников здорового питания!

3. Отдавайте предпочтение тяжёлым моделям

Блендер с чашей не зря называют стационарным, поэтому для него большой вес — скорее достоинство, нежели недостаток. Выбирайте массивный блендер — он меньше подвержен вибрации, устойчив и не проявит желания «упрыгать» со столешницы.

4. Проверьте качество изготовления ножек блендера

Часто их делают с накладками из мягкого нескользящего материала. Блендер должен прочно стоять на столешнице, так, чтобы его можно было сдвинуть, только приложив значительное усилие.

Фото: Philips

5. Предусмотрите дорожные варианты комплектации

Любите готовить овощные пюре или напитки и брать их с собой на прогулку? Тогда вам подойдёт блендер с дополнительными чашами, выполненными в формате дорожных бутылочек. Такая чаша устанавливается на моторную часть вместо основной. В ней приготавливается напиток, который в ней же и транспортируется. Ничего никуда не надо переливать.

6. Обратите внимание на функцию мельницы

Вы собираетесь измельчать сухие продукты (например, молоть перец)? Тогда вам потребуется блендер с измельчителем-мельничкой. Такие модели среди стационарных блендеров, хоть и нечасто, но встречаются.

7. Проверьте, удобна ли конструкция чаши блендера

Легко ли из неё будет переливать готовые смеси, легко ли будет её чистить и мыть. Удобно, если на чаше нанесена хорошо заметная шкала объёмов жидкости, если вы занимаетесь приготовлением блюд с соблюдением точной рецептуры.

8. Проверьте, сильно ли шумит погружной блендер

Лучше узнать это заблаговременно, перед покупкой. Некоторые блендеры обладают весьма неприятным «тембром», и даже при низком уровне производимого шума могут действовать раздражающе.

Фото: SMEG

9. Узнайте максимльное время работы

Поинтересуйтесь, какова максимальная продолжительность непрерывной работы у блендера, сильно ли греется блендер при длительной работе.