Продукты, опасные для здоровья 

1/10 Рис. В блюдах из риса, оставленных после приготовления при комнатной температуре, происходит размножение бациллы Bacillus cereus, и повторное кипячение блюда ее не разрушает. Она часто является причиной пищевых токсикоинфекций. depositphotos.com Фото:

2/10 Нарезанные свежие фрукты, овощи и салаты, которые продаются в упаковках, могут стать источником кишечной инфекции. Никто не гарантирует качество промывки, а влага способствует размножению бактерий. Попав в заправленный салат бактерии оказываются в питательной для них среде. depositphotos.com Фото:

3/10 Салаты, заправленные сметаной, нельзя оставлять на вторые сутки. Попавшие в еду микробы, постояв некоторое время в тепле, успевают размножиться до количеств, опасных для организма. Добавлять заправку в блюда нужно непосредственно перед употреблением. Не менее опасны и готовые "магазинные" салаты. depositphotos.com Фото:

4/10 Грибы. Нужно тщательно выбирать место сбора грибов или покупать их у проверенных продавцов. Даже самый съедобный гриб, выросший недалеко от промышленного предприятия или шоссе, может быть очень опасным, так как грибы, как губки, впитывают химические вещества. depositphotos.com Фото:

5/10 Молоко, не прошедшее термическую обработку, вместо пользы может принести организму вред. Есть риск получить кишечную палочку, глисты, бруцеллез и другие кишечно-желудочные заболевания. Возбудителями опасных болезней могут быть заражены и продукты, приготовленные из непастеризованного молока, такие как сыр и творог. depositphotos.com Фото:

6/10 Сырое мясо. Тартар или стейк с кровью могут стать причиной пищевого отравления. В сыром мясе и птице часто содержаться саломонеллы, кишечные палочки и стафилококки. Поэтому блюда из мяса и птицы рекомендуется есть только после правильной тепловой обработки. depositphotos.com Фото:

7/10 Яйца так же могут быть заражены сальмонеллой. Их обязательно варить или жарить до полной готовности. Мыть яйца нужно очень осторожно, чтобы бактерии не попали на другие продукты, не подвергающиеся тепловой обработке. depositphotos.com Фото:

8/10 В мороженом могут содержаться листерии, стафилококк и сальмонеллы. Развесное мороженое особенно опасно, так как лоток, в котором оно хранится и ложка не всегда стерильны. Употребление повторно замороженного лакомства может грозить кишечной инфекцией. depositphotos.com Фото:

9/10 Рыба семейства лососевых, сельдевых, тунцовых и скумбриевых, при нарушении условий хранения, может накапливать гистамин, вызывающий псевдоаллергическую реакцию. Также острое отравление может произойти от употребления морепродуктов, накапливающих фикотоксины. depositphotos.com Фото: