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Коктейли и пицца: лучшие сочетания
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Коктейли и пицца: лучшие сочетания 

Itsmywine.ru 14 часов назад
Фото: Itsmywine.ru
Пиво и пицца имеют долгие отношение, которые не каждый готов разрушить. Некоторые едят пиццу вместе с бокалом вина, но только некоторые решаются на коктейль. И тем не менее, коктейли могут идеально подходить к этому блюду, нужно лишь правильно сочетать их компоненты с ингредиентами начинок. Мы расскажем о пяти простых комбинациях.
Сырная пицца + Манхэттен
Это пара из традиционной сырной пиццы с настолько же классическим коктейлем «Манхэттэн». Коктейль из виски и вермута с горьковатым вкусом отлично сочетается с кислым томатным соусом и солёным сыром.
«Маргарита» + Негрони
Обычная «Маргарита» — это пицца, которая делается исключительно по итальянскому рецепту. Начинка из свежей моцареллы, базилика и томатов соединяются с другим ультра-итальянским трёхсоставным шедевром — коктейлем «Негрони». Эта парочка создана друг для друга.
Пицца с пепперони + Куба Либре
Нет лучшего момента в детстве, чем большой кусок пиццы и стакана кока-колы. Вновь почувствовать эти ностальгические ароматы позволит сочетание острых колбасок и коктейля «Куба Либре». Сладость колы уравновешивает пепперони, а сок лайма помогает расщеплять жир.
Острая куриная пицца + Кровавая Мэри
Пицца с курицей и «Кровавая Мэри» — это идеальные партнёры. Выбрав это сочетание, вы можете наслаждаться им не только в ресторане, но и у себя дома, так как рецепт коктейля довольно прост в приготовлении. Пряный острый соус и густой томатный сок замечательно дополняют вкус пиццы.
Грибная пицца + Нью-Йорк Сауэр
Грибы и красное вино — это брак, заключённый на небесах. Поэтому коктейль на основе красного вина будет обязательным к пицце с грибами. Смесь виски/бурбона и вина противопоставляется грубоватому вкусу грибов (особенно, если в напитке используется темпранильо) Нью-Йорк Сауэр станет настоящей половинкой для пиццы.
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