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Эфирные масла могут быть опасными для здоровья мальчиков
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Эфирные масла могут быть опасными для здоровья мальчиков 

МедикФорум 14 часов назад
Фото: МедикФорум
Исследователи пришли к выводу о том, что содержащиеся в эфирных маслах химические вещества могут нарушать воздействие гормонов на организм. Следовательно, эти популярные жидкости не так уж безопасны для здоровья. Миллионы людей в разных странах мира регулярно пользуются эфирными маслами либо при массаже, либо для вдыхания их ароматов. Однако новое исследование американских ученых вновь подлило масла в огонь споров о безопасности эфирных масел. Авторы исследования пришли к выводу о том, что масла лаванды и чайного дерева содержат химические вещества, которые нарушают работу гормонов. В частности, эти вещества могут провоцировать развитие расстройства под названием препубертатная гинекомастия, из-за которого у маленьких мальчиков начинает расти грудь. Отметим, что еще в 2007 году опубликовано журналом New England Journal of Medicine исследование тех же самых ученых предположило, что регулярное использование для наружных целей масла лаванды и чайного дерева может быть причиной гинекомастии у мальчиков. Свои выводы ученые сделали на основе трех клинических исследований, а также небольшой серия лабораторных тестов. Их выводы подверглись жесткой критике индустрии производителей эфирных масел, так как масштабное исследование 2013 года предположило, что никакой связи между маслом лаванды и нарушениями эндокринной системы не существует. И вот теперь ученые предположили, что эта связь всё-таки имеется. Исследователи изолировали 8 специфических химических элементов, содержащихся в различных эфирных маслах, включая лаванду и чайное дерево. Эти элементы наносились на раковые клетки человека в условиях лаборатории. Исследователи следили за любыми изменениями рецепторов эстрогена и генной активностью андрогенных рецепторов. Оказалось, что изменения свойст эстрогенов и андрогенов наблюдаются сразу после нанесения тех химикатов на клетки. Причём данные изменения остаются постоянными, они могут стать причиной развития гинекомастии у мальчиков препубертатного возраста. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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