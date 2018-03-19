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В Белгороде стартовал фестиваль «Русская каша»
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В Белгороде стартовал фестиваль «Русская каша» 

АиФ 12 часов назад
Фото: АиФ
В Белгороде стартовал первый этап гастрономического фестиваля «Русская каша», сообщили в пресс-службе мэрии.
Начался фестиваль конкурсом «С нами кашу не сваришь», который проводился в формате праздников микрорайонов. На 27 площадках горожане приготовили 10 182 порции национального русского блюда. На конкурсе были представлены разные виды каш: из риса с изюмом и ягодами, гречневая с маслом, пшенная с тушенкой.
Напомним, что следующий этап фестиваля пройдет в мае и будет приурочен к празднованию Дня Победы. Затем, с 30 июля по 3 августа, на 27 Советах территорий выберут лучшего кашевара. И завершится гастрономический праздник в День города, 5 августа, на Музейной площади парка Победы. Организаторы планируют установить новый рекорд и приготовить 75 тыс. порций каши в честь 75-летия освобождения Белгорода от немецко-фашистских захватчиков.
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