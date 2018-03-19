Раздолье для гурманов

В минувшие выходные, 17 и 18 марта, в столице впервые прошел фестиваль «Мос/Еда!».

Москвичи не только попробовали и оценили лучшую продукцию отечественных производителей, но и выбрали продукцию, которую хотели бы видеть на ярмарках выходного дня, которые начнут работать уже в середине апреля.

Фермеры и производители молочной, мясной, рыбной и другой продукции съехались в столицу из 25 регионов страны. География фестиваля — от Калининградской области до Камчатки. Гости привезли не только домашнюю сметану и рассыпчатый творог, но и почти 110 видов сыра, дальневосточные креветки и балтийские шпроты — всего больше 4,5 миллиона килограммов продуктов.

— Грудинку, копченную на дровах, не желаете? — предлагает продавец Ольга Сарычева . — Всего 490 рублей. И зельц наш попробуйте — как холодец, только в натуральной оболочке!

Эти мясные деликатесы прибыли из Тамбова. Килограмм карпаччо — 750 рублей, буженина — на 100 рублей дешевле.

Рядом красуются краснодарские огурцы, помидоры и клубника. Килограмм картофеля и репчатого лука отдают по 20 рублей, отечественные яблоки зимних сортов — 90 рублей за килограмм.

— Все экологически чистое, никаких нитратов, — ручается продавец Татьяна Павалаки.

Настоящий праздник наступил для любителей рыбной продукции. Глаза разбегаются: тут и курильская скумбрия, и черноморская килька, и тихоокеанская сайра.

Большим спросом у посетителей фестиваля пользовались фирменные конфеты «Москва». Впрочем, горожане могли выбирать из многих видов сладостей.

— Выбор богатый, качество продуктов хорошее, да и цены приемлемые, — говорит москвичка Виктория Громова.

Похоже, фестиваль пришелся по вкусу москвичам, а значит, у него есть все шансы стать ежегодным.