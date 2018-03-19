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Раздолье для гурманов
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Раздолье для гурманов 

Вечерняя Москва 13 часов назад
Фото: Вечерняя Москва
В минувшие выходные, 17 и 18 марта, в столице впервые прошел фестиваль «Мос/Еда!».
Москвичи не только попробовали и оценили лучшую продукцию отечественных производителей, но и выбрали продукцию, которую хотели бы видеть на ярмарках выходного дня, которые начнут работать уже в середине апреля.
Фермеры и производители молочной, мясной, рыбной и другой продукции съехались в столицу из 25 регионов страны. География фестиваля — от Калининградской области до Камчатки. Гости привезли не только домашнюю сметану и рассыпчатый творог, но и почти 110 видов сыра, дальневосточные креветки и балтийские шпроты — всего больше 4,5 миллиона килограммов продуктов.
— Грудинку, копченную на дровах, не желаете? — предлагает продавец Ольга Сарычева. — Всего 490 рублей. И зельц наш попробуйте — как холодец, только в натуральной оболочке!
Эти мясные деликатесы прибыли из Тамбова. Килограмм карпаччо — 750 рублей, буженина — на 100 рублей дешевле.
Рядом красуются краснодарские огурцы, помидоры и клубника. Килограмм картофеля и репчатого лука отдают по 20 рублей, отечественные яблоки зимних сортов — 90 рублей за килограмм.
— Все экологически чистое, никаких нитратов, — ручается продавец Татьяна Павалаки.
Настоящий праздник наступил для любителей рыбной продукции. Глаза разбегаются: тут и курильская скумбрия, и черноморская килька, и тихоокеанская сайра.
Большим спросом у посетителей фестиваля пользовались фирменные конфеты «Москва». Впрочем, горожане могли выбирать из многих видов сладостей.
— Выбор богатый, качество продуктов хорошее, да и цены приемлемые, — говорит москвичка Виктория Громова.
Похоже, фестиваль пришелся по вкусу москвичам, а значит, у него есть все шансы стать ежегодным.
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