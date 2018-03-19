Из-за эфирных масел у мужчин растет грудь

Регулярное воздействие масел лаванды и чайного дерева может привести к тому, что у мальчиков начнут увеличиваться молочные железы. Подобная корреляция была установлена ранее, но в новой работе определяются конкретные вещества, влияющие на гормональный баланс в организме человека. Доклад с результатами исследования представлен американскими медиками на ежегодном съезде Общества эндокринологов.

Эфирные масла с экстрактами растений содержатся в большом количестве бытовых продуктов — от мыла и лосьонов до препаратов альтернативной медицины и моющих средств. «Наше общество считает эфирные масла безопасными, — говорит один из авторов работы Тайлер Рэмси из Национальный институт по изучению санитарного состояния окружающей среды. — Однако они содержат массу разнообразных веществ, некоторые из которых могут негативно воздействовать на эндокринную систему».

Несколько лет назад ученые заподозрили, что в масле лаванды и чайного дерева есть вещества, которые действуют подобно женским гормонам эстрогенам и могут подавлять влияние мужского гормона тестостерона. В новой работе изучается действие восьми распространенных ингредиентов эфирных масел на культуры клеток рака груди. Оказалось, что все восемь надо относить к веществам, нарушающим работу эндокринной системы: они демонстрируют различный уровень эстрогенной или антиандрогенной (подавляющей мужские стероидные гормоны) активности.

Действие некоторых компонентов этих масел оказалось не очень существенно, но все они потенциально могут вызывать мужскую гинекомастию — аномальное развитие молочных желез. Также авторы отмечают, что изученные вещества не специфичны для лаванды и чайного дерева, а содержатся, по крайней мере, еще в 65 доступных сегодня эфирных маслах. Тем не менее, ученые отмечают проблемы исследования, связанные с тем, что они работали с культурой клеток, а не живыми людьми. Возможно, у некоторой доли популяции есть предрасположенность к гинекомастии, а сложные гормональные взаимодействия на уровне организма невозможно полноценно воспроизвести в культуре одной ткани.