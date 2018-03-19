Коллега, наливайте

ResPublica: пролетарский интернационал

В бары этой сети лучше идти с таким расчётом, чтобы к работе в этот день уже не возвращаться. Но здесь можно и пообедать — если вас, конечно, не раздражает обилие людей, пришедших за недорогой едой.

Минимальный набор (суп и горячее) в «Республике» обойдётся всего в 150 рублей, а полный комплект — в 195 рублей. Напитки в эту сумму не входят, так что если вам нужен морс, придётся добавить ещё 25 рублей.

В меню бизнес-ланча всего понемногу: базовые салаты (цезарь, греческий), простое мясо (шницель, свинина под майонезом), паста и даже роллы, которые здесь попали в раздел салатов.

Пользуясь случаем, я собрал у себя на столе настоящий гастрономический интернационал: роллы «Калифорния», борщ и пасту с беконом и грибами.

Борщ впечатления не произвёл, но сделан был без халтуры: густым, с нормальным количеством мяса. Порция невелика, но требовать чего-то большего за 55 рублей (столько стоит отдельно любой суп) как-то негуманно. Роллы оказались и вовсе вполне справными, с нормально приготовленным рисом и начинкой из сыра с крилем. Такой простой, но небезынтересный вариант. Строго говоря, такой закуской вместе с супом можно было и ограничиться.

Паста, которая была несколько лишней, не подвела. Конечно, феттучини стоило варить на полминуты меньше, но для бара, не специализирующегося на итальянской кухне, блюдо выглядело вполне убедительно. Что радует, пасту принесли, уже впитавшей соус, без всей этой дурацкой показухи, когда его наливают сверху, чтобы было красиво.

Для сладкоежек в меню имеется даже пара десертов. Самый дрогой из них — тирамису — обойдётся всего в 45 рублей. Если учесть, что кофе в обед стоит всего 40 рублей (правда, есть только американо), получается лайфхак: как «посидеть в кофейне» в пределах 100 рублей.

Итак, обед в «Республике» — пожалуй, лучшее соотношение цены и качества в категории бюджетных ланчей. Даже если блюдо приготовлено из недорогих продуктов, видно, что люди старались, чтобы оно было вкусным. Минус: в час пик здесь может быть многолюдно, и официанты (которых немного) иной раз просто не успевают быстро обслуживать гостей. В этом случае не стесняйтесь их звать — на столах для этого есть кнопки.

«Утровечера»: завтрак туриста-совы

В категории самый длинный бизнес-ланч конкурентов нет у кофейни «Утровечера». Здесь, правда, предложение называют комплексным завтраком, но подают его в любое время. Причём собраны эти завтраки именно так, чтобы служить скорее обедами. Опять же, кафе в «Победе» немного богемное, а богема — она, известное дело, просыпаться может в любое время дня.

Завтраков-обедов здесь восемь штук — от русского (с куриным бульоном и мясным пирогом) за 190 рублей до тайского (том ям с рисом) за 350 рублей. В принципе все они неплохи.

Лично я бы рекомендовал обратить внимание на французский (250 рублей). Главное в нём — изящный киш, в котором бекон, морковь и цукини уложены в тесто тонкими ленточками.

Каждый элемент при этом сохраняет собственный голос, который хорошо звучит в общем хоре. Ну и крем-суп тоже неплох: грибы пробиты блендером ровно настолько, чтобы блюдо сохраняло ту слегка неоднородную текстуру, которая делает вкус богаче.

В общем, здесь подают простую, но интересно сделанную еду разных стран. Вместе с общей атмосферой кофейни это позволяет почувствовать себя где-то в другом городе. Иногда это полезно — особенно в середине рабочего дня, когда нужно максимально отвлечься от офисных забот. К тому же в заведении полно вкусных маленьких десертов, перед которыми трудно устоять. И это, пожалуй, главный минус. Ну как минус — источник опасности.

«Рыба. Рис»: японское изобилие

В категории «доступная экзотика» интересным кажется предложение бенто-ланчей в сети «Рыба. Рис». В Японии наборы блюд в специальных коробочках с отделениями — одна из региональных достопримечательностей: каждая провинция (а то и каждый город) старается наполнить ячейки чем-то особенным.

В «Рыба. Рис» четыре бенто-ланча стоимостью от 285 до 310 рублей. В каждом по четыре блюда: суп, салат, горячее и роллы, которые здесь выполняют роль одновременно и закуски, и хлеба. Вообще, изначально маки-цзуси (так по-японски называются роллы) были придуманы именно для бенто. Их затем и скручивали в рулетики, чтобы рис и простая начинка не развалились в дороге. Класть туда свежую рыбу, сыр (и уж тем более всякое там авакадо) начали уже в США.

Я взял «Тори-вок» за 290 рублей. Самым слабым его элементом оказался суп — нейтральный бульон с разваренной лапшой мало походил на рамен, который, по всей видимости, изображал. Жареная лапша с курицей была неплоха, но напоминала скорее тайский пад-тай.

А вот салат вышел прямо интересным: сочетание грибов шиитаке, огурца и курицы, нарезанных тонкой соломкой, исключительно выигрышное.

Итак, бенто-ланч — хороший способ попробовать что-то новое. Преимущество такого набора в том, что на столе оказывается много разностей (как и положено при восточной трапезе). Правда, за это изобилие придётся заплатить ожиданием — мне набор готовили минут двадцать. Ну и бульон в супе мог бы быть погорячее.

«Чашка Кофе»: правильный бефстроганов

В категории «доступный гламур» трудно конкурировать с «Чашкой Кофе» Дениса Иванова . Особенно ярко это проявляется в новом заведении, которое открылось в этом году на втором этаже пристройки к бизнес-центру на Ленина, 12.

Огромные окна во всю стену наполняют просторный зал светом, и людям это нравится: в обед здесь бывает довольно оживлённо. Бизнес-ланча в меню два: европейский и японский. Комплект из двух блюд с напитком обойдётся в 260 рублей. Мне достались охотничий суп и бефстроганов с гречкой.

Суп с колбасками был неожиданно лёгок. Достоинство это или недостаток — вопрос личных пристрастий.

Просто от супа с копчёностями ждёшь чего-то более брутального.

Но стоит отстраниться от этих ожиданий — и кажется, что всё нормально.

Бефстроганов порадовал правильностью приготовления. Это именно обжаренное мясо, которое уже потом слегка потомили в соусе. Ничего сложного: просто добротно приготовленный продукт за разумную цену.

Общий вывод: просторное светлое место в центре с добротной едой. Цены, конечно, повыше, чем в демократичном баре, но и публика посолидней. Иногда это бывает даже важней самой еды.

«Бочкари»: обед по-русски

Обед с размахом, но без излишеств. Большое заведение у цирка, владельцы которого доказали: нет проклятых мест, есть неумелые рестораторы. Несмотря на огромный зал, даже днём здесь полно народу, причём небедного, судя по маркам машин, стоящих у входа. Наличие просторной парковки — очевидный плюс.

В огромном зале полно народу: столы заняты через один. Официанты деловиты, но ненавязчивы. Салат «Бочкарёвский» из брокколи с кальмаром на удивление недурен. Эти два разных продукта очень хорошо ведут себя вместе.

Суп прибывает меньше, чем через пять минут после заказа. Уха, конечно, не может конкурировать с супом в каком-нибудь «Фениморе Купере», но сделана добротно, с двумя видами рыбы (красной и белой).

Сомнения вызывает разве что горячее. Щучьи котлеты сносные, но это явно не шедевр. Им немного не хватило сочности, да и сделаны они, похоже, сильно загодя, так что сверху успели подсохнуть. Картофельное пюре и вовсе довольно посредственное.

Недостатки искупает наличие в обеденном меню доступного алкоголя: вина (110 рублей за бокал), пива и даже водки (по 60 рублей).

Разумеется, место нельзя назвать демократичным — обед с напитком здесь обошёлся в 500 рублей. Зато размер порций позволяет пожертвовать каким-то блюдом. При этом еда может быть разной — от реально интересной до терпимой. Из очевидных плюсов — наличие парковки. Большой зал и наплыв посетителей, правда, могут заставить вас ждать своих блюд дольше, чем хотелось бы.

Итак, пообедать в заведении с официантами в Новосибирске сегодня можно примерно за те же деньги, что и в сетевых столовых (если не учитывать куцые комплексные обеды). Причём качество еды будет лучше, не говоря уже о подаче и общем впечатлении. Да, питаться в ресторане каждый день может не всякий, но выходить куда-то на обед хотя бы иногда полезно. Не столько для пищеварения, сколько для самооценки.

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