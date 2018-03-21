Шесть способов сделать мясо еще нежнее

Мясо — вкусный и полезный продукт, а еще и универсальный: его можно варить, запекать, жарить, готовить на гриле. Чтобы мясо получилось вкусным и нежным, можно использовать дополнительные ингредиенты. Делимся шестью секретными ингредиентами, которые помогут вам приготовить нежное мясо. Берите на заметку!

Соль

Соль, особенно морская — идеальный способ просто и быстро сделать мясо мягче. В этом процессе важнее даже не тип соли, который вы будете использовать, а правильная техника. Запомните: чтобы приготовить нежное мясо, необходимо посолить его не в начале, а в финале приготовления. Можно смело солить мясо даже не в сковороде, а непосредственно перед подачей к столу.

Но не переусердствуйте: переизбыток соли не сделает стейк еще нежнее, но вкус блюда заметно испортит. Приблизительный расчет необходимого количества соли — примерно 1 чайная ложка соли на 1 килограмм мяса.

Лимонный сок

Чтобы смягчить мясо, можно добавить к нему что-нибудь кислое. На ум сразу приходит лимонный сок, который добавляет блюду благородные и изысканные нотки. При этом важно соблюдать некоторые правила, чтобы не испортить вкус мяса. Так, не стоит использовать слишком большое количество лимонного сока, иначе кислый вкус будет доминировать, и мясо не раскроет свой вкус в полной мере.

В процессе тушения мяса можно добавить лимонный сок или несколько ломтиков лимона прямо в подливу. Если вы запекаете мясо в духовке, можете положить ломтики лимона непосредственно на кусочки мяса. А еще лимон можно добавить в сковороду во время жарки мяса.

Горчица

Горчица — изысканный продукт. Она моментально украшает вкус любого блюда, в которое ее добавляют. Мясо не является исключением. Вкус и аромат говядины, телятины, ягненка и других видов мяса преображается, если приготовить их вместе с горчицей.

К примеру, попробуйте обвалять тушку целиком в горчице и оставить мариноваться на один час перед запеканием. Мясо пропитается и станет максимально нежным и сочным. Пропитать горчицей перед жаркой можно и отбивные. Горчичный маринад обязательно следует попробовать всем мясоедам без исключения. Это вкус, который надолго остается в памяти.

Алкоголь

Алкоголь — популярный вид маринада для мяса. Здесь все зависит от гастрономических предпочтений и доступного алкоголя из домашнего мини-бара. Рюмка водки гармонично дополнит мясное рагу или жаркое. Вы точно не получите в результате резиновое мясо, которое невозможно прожевать. Приятный бонус для тех, кто ведет трезвый образ жизни: в процессе тушения алкоголь полностью испарится.

Еще один популярный алкогольный напиток, в котором можно замариновать мясо, — вино. Его активно используют во французской кухне для тушения мяса. Замариновать мясо можно также в виски. Получится необычный и весьма оригинальный вкус.

Лук

Лук — отличный компаньон для мяса. Ненавязчивая горечь лука гармонично подчеркивает насыщенный вкус мяса и добавляет ему изысканности. Как правильно готовить мясо с луком, чтобы оно получилось не только вкусным, но и нежным? Возьмите небольшую луковицу и мелко нарежьте.

По возможности лук можно провернуть через мясорубку или даже натереть на терке. В получившейся кашице вместе с соком необходимо замариновать мясо на пару часов. За это время лук даст дополнительный сок и полностью пропитает мясо. А чтобы блюдо получилось еще вкуснее, добавьте любимые специи и пряности.

Крахмал

Секретный ингредиент, который смягчает мясо и о котором знают лишь опытные хозяйки, — это крахмал. В качестве маринада в этом случае выступает крахмал, растворенный в воде. Крахмал для этих целей можно взять любой: и картофельный, и кукурузный.

Главное достоинство крахмала — способность формировать аппетитную хрустящую корочку на мясе. Она получится особенно хрустящей, если мясо, замаринованное в растворе из крахмала, обжарить на сковороде.