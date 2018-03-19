Учимся выбирать натуральный продукт

Ярмарку меда в музее-заповеднике «Коломенское» продлили по просьбам москвичей. Казалось бы, мы знаем все об этом древнем лакомстве. Однако здесь нас тоже могут ждать сюрпризы, уверяет пчеловод Андрей Масловский

Натуральный мед различается по происхождению, по региональному признаку и технологии производства. В зависимости от этого мед обладает различными свойствами. Поэтому важно понимать, когда и какой сорт меда применять в качестве лечебного средства. И не менее важно уметь выбирать мед. Прежде всего: не покупайте необычные сорта меда. В наших широтах самые распространенные — липовый, гречишный и акациевый. А вот арбузный и дынный — стопроцентно искусственный продукт.

Как выбрать настоящий мед По виду

Натуральный мед будет неоднородным, в нем есть частички воска, пыльцы, а начиная с ноября мед начинает кристаллизоваться. Поддельный — слишком прозрачный. Если постоит подольше, расслоится, но останется жидким.

На вкус

Натуральный мед жжет горло и полностью растворяется во рту. Поддельный имеет привкус карамели, невыраженный аромат, во рту остаются нерастворенные крупицы. Кстати, такие же признаки будут и у разогретого старого меда.

На ощупь

Зернышки в натуральном меде, если потереть его между мальцами, исчезнут, впитаются в кожу. Верный признак подделки — между пальцами, даже если тереть долго, остаются крупинки.

По вязкости

Попробуйте капнуть на бумагу немного меда. Натуральный продукт так и останется лежать плотной каплей, а поддельный сразу же растечется, оставив на бумаге влажное пятно.

По густоте

Зачерпните мед из банки ложкой и переверните ее. Натуральный будет спускаться непрерывной нитью и укладываться слоями. Поддельный (поскольку жидкий) будет капать с ложки, образуя брызги.

По весу

Литровая банка натурального меда должна весить не менее 1,4 килограмма (гречишный весит немного меньше — 1,3 килограмма). Если мед поддельный, он обязательно будет весить меньше.