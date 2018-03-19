11 разнообразных рецептов с гречкой

Чаще всего гречневой крупе суждено превратиться в утреннюю кашу с молоком или пресноватый гарнир к курице или бефстроганову. Но разве это справедливо по отношению к этой замечательной крупе, без которой просто непредставима русская кухня! Чтобы утренняя каша и гарнир не надоели, мы собрали десяток рецептов, в которых гречку не только варят, но и жарят, проращивают, тушат и перемалывают в муку. Крупа в них играет или главную роль, или выступает в качестве мощной поддержки к основному блюду. От салата с пророщенной гречкой и гречневой паэльи Адриана Кетгласа — до десерта из зеленой гречки с ягодами и гречишного хлеба.

Гречневый завтрак

Вегетарианский завтрак, в котором гречка не варится, а заливается кипятком, — сделать это нужно накануне вечером. Подавать с оливковым маслом и соевым соусом, который заменяет в этом блюде соль. Гречневый завтрак

Салат с пророщенной гречкой и помидорами

Зеленая гречка также замачивается на несколько часов — после чего она прорастает и становится мягкой. В рецепте прописаны соевый соус и соль, но вполне можно выбрать что-нибудь одно. Салат с пророщенной гречкой и помидорами

Зеленая гречка с грибами и пореем

Зеленая гречка нежнее обычной, поэтому и варить ее совсем не обязательно, а можно, как в этом рецепте, — потушить с овощами и потомить под крышкой. Зеленая гречка с грибами и пореем

Гречка с яблочно-морковным шотом

Рецепт из книги Алены Долецкой «Утро». Гречка варится традиционным дедовским способом, а потом подается с маслом из виноградных косточек и овощным соком. Рассыпчатая гречка с яблочно-морковным шотом

Рецепт из книги Алены Долецкой «Утро»

Ризотто из круп с фуа-гра и козьим сыром

Гречка вступает в союз с диким рисом, киноа, чечевицей и перловкой, и это содружество скрепляется оливковым маслом и венчается фуа-гра. Обратите внимание: крупы надо варить по отдельности. Ризотто из чечевицы, перловки, гречки и дикого риса с фуа-гра и козьим сыром

Гречневая паэлья

Простейшее блюдо, в котором вместе тушатся лук, куриная грудка и гречка. Так готовят паэлью в ресторане AQ Chicken, где она пользуется огромным спросом у детей. Гречневая паэлья

Гречневую паэлью можно попробовать в AQ Chicken.

Гречневая каша с белыми грибами и пармезаном

Лучшее, что может случиться с гречкой. Примерно так готовили кашу в некрасовской усадьбе Карабиха в Ярославской области, правда, скорее всего, без пармезана — который, впрочем, легко меняется на любой другой твердый сыр. Гречневая каша с белыми грибами и пармезаном

Каша с телячьими мозгами и грибами

Рецепт из ресторана «Шинок». Грибы, мозги и гречка готовятся по отдельности, после чего смешиваются и томятся в духовке. Перед подачей кашу укрывают глазуньей. Каша «Старокиевская» с телячьими мозгами и грибами

Творожная запеканка с гречкой

Простейший рецепт: гречку отварить, все ингредиенты смешать и погрузить в мультиварку, которая сделает все остальное. Запеканка творожная с гречкой в мультиварке

Гречишный хлеб

Гречишную муку надо смешать с пшеничной, иначе хлеб развалится, потому что в гречке нет глютена. Гречишный хлеб

Десерт из зеленой гречки и ягод

То ли завтрак, то ли полноценный десерт. Гречка замачивается на ночь, после чего перемалывается в блендере с ягодами и медом. Десерт из зелёной гречки и ягод