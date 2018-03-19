Рецепт дня: Жаворонки из теста ко дню весеннего равноденствия

Sobesednik.ru предлагает испечь птичьи фигурки, которые в древние времена служили оберегами.

На этих птичьих фигурках из теста славяне не только гадали. Это был и самый настоящий весенний оберег! Выпекая жаворонков, наши предки отмечали наступление весны и пробуждение природы, призывали в дом изобилие, счастье и радость. Этой выпечкой угощали и угощались на равноденствие. А поскольку в этот день обычно идет Великий пост, булочки-жаворонки часто делали постными. Но мы дадим все же скоромный рецепт. И не забудьте положить в птичек предметы для гадания!

Справка

Изначально жаворонки — печеные птички из постного теста, которые на Руси готовили к празднику Сорока мучеников Севастийских (в Церкви отмечается 22 марта по н. ст.). В православной традиции они символизируют летящие к Богу души.

Лепим с любовью в сердце

Перед тем как лепить жаворонков, откройте свое сердце. А для этого сделайте такую практику.

Представьте, что ваше сердце наполняется теплой и яркой энергией любви и эта энергия лучами выходит из вашего сердца, доставляя вам колоссальное удовольствие. И вот лучи обволакивают комнату и все, что в ней находится… Эти лучи выходят за пределы дома, распространяясь на весь город, планету, Вселенную…

Мысленно вложите в жаворонков эту любовь, радость, энергию изобилия и удачи, а также доброе намерение. Оно обязательно исполнится, если ваше сердце открыто и наполнено любовью.

Что понадобится:

— 2 стакана муки,

— 0,5 стакана молока,

— 1 яйцо (+ 1 желток для смазывания выпечки),

— 30 г сливочного масла,

— 15 г свежих дрожжей,

— 2 ст. л. сахара (также сахар для посыпки),

— 4 изюминки,

— щепотка соли

Как готовить:

1. Молоко смешайте со сливочным маслом. Нагревайте смесь, пока масло не растопится, а молоко не нагреется до приятной теплой температуры. Дрожжи немного разомните в руках, чтобы они быстрее растворились. Залейте их масляно-молочной смесью и размешайте до полного растворения. В получившуюся смесь добавьте соль, сахар, просеянную муку и вбейте яйцо.

2. Замесите тесто. Сначала оно может быть липким, но вскоре станет упругим и гладким. Подсыпьте в тесто немного муки, соберите его в шар и поставьте в теплое место для подъема. Когда оно увеличится в объеме вдвое, можно приступать к лепке жаворонков.

3. Разделите тесто на 8 частей и оставьте небольшую часть для крылышек. Из 8 частей скатайте жгут диаметром 1,5 см.

4. Завяжите каждую колбаску в узел — это и есть будущий жаворонок.

5. Один конец будет головкой птички. Немного сплющите ее, придав форму клюва на конце. Глазки сделайте из изюминки, разрезанной на 4 части.

6. Второй конец жгута прижмите и сделайте надрезы — это хвост.

7. Из оставшегося теста отщипните кусочки размером с крупную фасоль, расплющите их и сделайте надрезы с одной стороны. Это будущие крылья.

8. Усадите жаворонков на противень и прилепите крылышки. Если плохо лепятся, смажьте их водой с нижней стороны.

9. Оставьте жаворонков на 20 минут для подъема. Затем обильно смажьте их желтком. Сверху присыпьте птичек сахаром.

10. Выпекайте при температуре 200° около 15 минут до появления румяной корочки.