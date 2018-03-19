Как вести здоровый образ жизни с пивом, салом и без двух литров воды в день

Вообще-то современная жизнь не очень совместима с ЗОЖ: если вы живете в мегаполисе и ездите на машине или такси, вы уже проиграли. Но попробовать стать здоровее все-таки можно. Рассказываем, почему при этом не обязательно превращаться в сектанта, от всего отказываться и заставлять себя делать непривычные вещи.

1. Фастфуд нельзя ни в коем случае

Не станем лукавить и утверждать, что можно придерживаться здорового образа жизни, питаясь только в фастфуде. Но вот ученый Алан Арагон рекомендует составлять 10% рациона именно из вредной, но любимой еды (при этом 80% рациона приходится на минимально обработанные продукты, а 10% — на очень полезные продукты). Это поддержит вас психологически, поможет не срываться и не скажется на вас плохо, если придерживаться примерного количества калорий и баланса макронутриентов.

2. Жир — всегда зло Нельзя питаться только крупами, фруктами и вареной курицей и думать, что это очень полезно. Если отказаться от жиров, то организм перестанет усваивать витамины А и Е, а также вырабатывать половые гормоны. Вредно только чрезмерное употребление жиров. Про оливковое масло, орехи и жирную рыбу все слышали — но, вероятно, вы не знали, что даже свиное сало не такая уж вредная еда. Оно содержит витамины A и E, а также арахидоновую кислоту — ненасыщенный жир, необходимый организму для нормальной работы сердца, печени и головного мозга.

3. Соки очень полезны

Про сок в коробках говорить даже не будем: он едва ли полезнее сладких газировок. Но и свежевыжатый домашний сок не сделает вас здоровее. Диетологи в один голос советуют есть фрукты целиком, а не выжимать из них сок. Так и наесться получится лучше, и лишних манипуляций производить не нужно.

4. Кофе всегда вреден

Кофе может быть проблемой, если только у вас нервные или сердечно-сосудистые болезни — ну или если пить его очень много. А калорий в черном кофе совсем мало — другое дело, что часто мы пьем кофейные напитки с сахаром и сливками, да еще закусываем их выпечкой и сладостями.

5. Замороженные фрукты, овощи и ягоды хуже свежих

Если фрукты и овощи подвергались шоковой заморозке, то в них сохраняется до 90% всех полезных веществ. А у сырых плодов при хранении как раз теряются полезные свойства. Лучше уж разморозить пачку ягод, чем есть сырые, которые пару недель пролежали на складе.

6. С алкоголем придется попрощаться

Алкоголь и правда не очень хорошо сочетается с диетой, но совсем отказываться от него не обязательно. Эксперты по питанию рекомендуют вместо пива или крепких напитков ужинать с вином, а также избегать сладких ликеров, коктейлей, особенно сливочных и содержащих газировки и энергетики. А пиво лучше не пить одновременно с приемом пищи — только как самостоятельный напиток. Совсем хорошо, если запивать его водой и держать поблизости здоровую еду, чтобы не сорваться и не объесться бургеров с пиццей, жареными крылышками и картошкой фри.

7. Нужно пить два литра воды в день

Кто-то когда-то сказал, что нужно обязательно выпивать по два литра воды в день, причем соки, кофе и чай, суп, овощи и фрукты не считаются. И вот люди добавляют себе в календарики пункт «Выпивать восемь стаканов воды» и заставляют себя через не хочу. На самом деле это не обязательно.

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