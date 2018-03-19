Как реанимировать засохшую тушь

Почти каждая девушка сталкивается с проблемой, как засохшая тушь. Это может быть самая любимая тушь, и выкидывать ее просто рука не поднимается. Не нужно расстраиваться, существует несколько способов вернуть тушь в первоначальное состояние. Сайт МедикФорум собрал несколько советов, которые помогут привести в порядок старую тушь. 1. Тушь можно развести репейным маслом. Этот совет, настоящая находка, так как помимо того, что тушь вновь станет нужной консистенции, репейное масло укрепит реснички и поспособствует росту новых, более сильных волосков. Чтобы развести тушь маслом необходимо капнуть небольшое количество масла на кончик кисточки и прокрутить ее внутри флакона с тушью. Данные действия повторяют несколько раз, пока тушь не станет жидкой. 2. Вернуть прежние свойства туши для ресниц можно с помощью средства для снятия макияжа. Именно это средство может эффективно размягчить засохшую тушь, так как его прямое назначение это растворять средства для макияжа. Достаточно нанести средство на горлышко флакона, и провернуть кисть внутри. 3. Самым быстрым и эффективным способом придания старой туши былую мягкость, является погружение флакона в кипяток. Для этого нужно окунуть флакон в чашку с горячей водой, при этом проследить, чтобы вода не касалась места закрытия флакона. Оставить в воде на несколько минут, после чего прокрутить кисточку внутри флакона. Выберите подходящий именно для вас способ, и наслаждайтесь любимым средством для глаз ещё долгое время. Ученые ранее рассказали о том, что им удалось найти способ остановить старение человеческого организма и сохранить молодость на долгие годы.