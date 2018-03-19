Паста с креветками и жареным беконом 

Попробуйте пасту с морепродуктами и жареным беконом!
Уровень сложности
Средне
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Подготовка: 25 минут
Общее время: 25 минут
Количество: 4 порции
Ингредиенты
340 г макарон ротини
соль (по вкусу)
4 ломтика бекона (нарезать тонкими полосками)
1-2 лимона
450 г крупных очищенных креветок
1/2 ст. измельченных листьев базилика + дополнительно листья для украшения
Способ приготовления
1 Отварите макароны. Отлейте 1/3 ст. воды.
2 Поджарьте бекон до золотистой корочки (10 минут). Жир со сковороды слейте, оставив 1 ст. ложку.
3 Натрите на терке 1/2 ч. ложки лимонной цедры и выдавите 1/4 ст. сока.
4 В жире пожарьте креветки на среднем огне (4 минуты), помешивая. Влейте 1/3 ст. воды, оставшуюся после варки макарон. Доведите до кипения на небольшом огне. Готовьте 1-2 минуты до готовности. Добавьте измельченный базилик, лимонную цедру и сок, бекон. Соедините с макаронами, перемешайте. Разложите по тарелкам и украсьте листиками базилика.
В каждой порции: 505 калорий, 36 г белка, 66 г углеводов, 10 г жи— ра, 181 мг холестерина.
Приятного аппетита!