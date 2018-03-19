Как сделать яблочное мороженое с карамелью в домашних условиях 

Простой рецепт вкусного и легкого десерта станет любимым лакомством для всей семьи!
Ингредиенты
Яблоки «Гренни Смит»
3 шт сахар
200 г жирные сливки
500 мл соль
1 щепотка
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Время готовки
4 ч Количество персон
3 чел Уровень сложности
Средне
Кухня
Международная
Способ приготовления
Яблоки с кожурой измельчите в блендере.
Засыпьте сахар в кастрюлю и поставьте на небольшой огонь. Мешайте его пока не растает полностью. Готовьте 5 минут, следя за тем, чтобы карамель не подгорела.
Положите в карамель яблоки. Постоянно мешайте, чтобы карамель снова начала плавиться. После того, как карамель станет жидкой, готовьте смесь еще около 5 минут, пока яблоки не размягчатся.
Уберите с огня и медленно добавьте сливки, сделайте однородную массу.
Остудите смесь до комнатной температуры. Затем сделайте пюре в блендере.
Поставьте сито на кастрюлю, переложите в него яблочно-сливочную массу и хорошо протрите через сито, чтобы выжать всю жидкость. Накройте кастрюлю крышкой и поставьте в холодильник на ночь для полного охлаждения.
Приятного аппетита!