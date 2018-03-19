Ещё
Как сделать яблочное мороженое с карамелью в домашних условиях
Далее:
Читайте также:
Ещё

Как сделать яблочное мороженое с карамелью в домашних условиях 

Карельские вести 10 часов назад
Простой рецепт вкусного и легкого десерта станет любимым лакомством для всей семьи!
Ингредиенты
Яблоки «Гренни Смит»
3 шт  сахар
200 г  жирные сливки
500 мл  соль
1 щепотка
Рекомендуем к прочтению:
Яблочный пирог
Банановый десерт с мороженым
Салат из яиц и авокадо
Легкий салат с соусом песто
Салат с рукколой, моцаррелой и томатами
Время готовки
4 ч  Количество персон
3 чел  Уровень сложности
Средне
Кухня
Международная
Способ приготовления
Яблоки с кожурой измельчите в блендере.
Засыпьте сахар в кастрюлю и поставьте на небольшой огонь. Мешайте его пока не растает полностью. Готовьте 5 минут, следя за тем, чтобы карамель не подгорела.
Положите в карамель яблоки. Постоянно мешайте, чтобы карамель снова начала плавиться. После того, как карамель станет жидкой, готовьте смесь еще около 5 минут, пока яблоки не размягчатся.
Уберите с огня и медленно добавьте сливки, сделайте однородную массу.
Остудите смесь до комнатной температуры. Затем сделайте пюре в блендере.
Поставьте сито на кастрюлю, переложите в него яблочно-сливочную массу и хорошо протрите через сито, чтобы выжать всю жидкость. Накройте кастрюлю крышкой и поставьте в холодильник на ночь для полного охлаждения.
Приятного аппетита!
Карельские вести: последние новости
Пирог с яблоками Запеченные медовые груши с корицей Классический рецепт орешков со сгущенкой
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Бузова показала округлившийся живот3
Анджелина Джоли выходит замуж за миллионера25
Онлайн-покупки: ожидание и реальность97
Мастер йоги весом 100 кг взорвала Сеть9
Почему детей стоит рожать после 30 лет9
Видео
00:22
Так выглядит пресс Канделаки после двух родов
Звёзды
02:41
Макияж для проблемной кожи
Красота Здоровье
00:34
Укладка на каждый день за 5 минут
Красота
00:29
Рената Литвинова шокировала фанатов
Звёзды
00:28
Гузееву сравнили с бомжом
Звёзды
01:00
Боня воссоединилась с экс-возлюбленным
Звёзды
01:00
Бузова показала округлившийся живот
Звёзды
01:00
Успеть за 45 секунд: смоки-айс
Красота
00:49
Стробинг — новый тренд в макияже
Красота
03:45
Пугачева снова всех удивила
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение