Как сделать яблочное мороженое с карамелью в домашних условиях

Простой рецепт вкусного и легкого десерта станет любимым лакомством для всей семьи!

Ингредиенты

Яблоки «Гренни Смит»

3 шт сахар

200 г жирные сливки

500 мл соль

1 щепотка

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Время готовки

4 ч Количество персон

3 чел Уровень сложности

Средне

Кухня

Международная

Способ приготовления

Яблоки с кожурой измельчите в блендере.

Засыпьте сахар в кастрюлю и поставьте на небольшой огонь. Мешайте его пока не растает полностью. Готовьте 5 минут, следя за тем, чтобы карамель не подгорела.

Положите в карамель яблоки. Постоянно мешайте, чтобы карамель снова начала плавиться. После того, как карамель станет жидкой, готовьте смесь еще около 5 минут, пока яблоки не размягчатся.

Уберите с огня и медленно добавьте сливки, сделайте однородную массу.

Остудите смесь до комнатной температуры. Затем сделайте пюре в блендере.

Поставьте сито на кастрюлю, переложите в него яблочно-сливочную массу и хорошо протрите через сито, чтобы выжать всю жидкость. Накройте кастрюлю крышкой и поставьте в холодильник на ночь для полного охлаждения.

Приятного аппетита!