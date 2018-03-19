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Запеченные медовые груши с корицей
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Запеченные медовые груши с корицей 

Карельские вести 10 часов назад
Фото: Карельские вести
Нежные груши под медом с корицей, запеченные в духовке!Легкий, вкусный и полезный десерт для взрослых и детей!
Ингредиенты
Груша
1 шт.
мед  1 ч.л.
сок лимона
по вкусу
корица
по вкусу
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Время готовки
30 мин  Количество персон
1 чел  Уровень сложности
Легко
Кухня
Международная
Способ приготовления
Груши моем и режем на четыре части, чистим от кожицы и семян.
Форму для запекания стелим бумагой для выпечки, положите на нее груши, полейте их медом и посыпьте корицей.
Пеките в духовке при 200 градусах 15-20 минут до мягкости. Готовые груши можно также посыпать измельченным миндалем или грецкими орехами.
Приятного аппетита!
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