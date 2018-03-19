Запеченные медовые груши с корицей

Нежные груши под медом с корицей, запеченные в духовке!Легкий, вкусный и полезный десерт для взрослых и детей!

Ингредиенты

Груша

1 шт.

мед 1 ч.л.

сок лимона

по вкусу

корица

по вкусу

Рекомендуем к прочтению:

Имбирный чай Лосось под шубой

Блинчики с маком

Банановый смузи

Салат из авокадо и свеклы

Время готовки

30 мин Количество персон

1 чел Уровень сложности

Легко

Кухня

Международная

Способ приготовления

Груши моем и режем на четыре части, чистим от кожицы и семян.

Форму для запекания стелим бумагой для выпечки, положите на нее груши, полейте их медом и посыпьте корицей.

Пеките в духовке при 200 градусах 15-20 минут до мягкости. Готовые груши можно также посыпать измельченным миндалем или грецкими орехами.

Приятного аппетита!