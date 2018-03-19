О чем должны помнить фанаты японской кухни

Инструкция по применению палочек и немного этикета от Вики Решульской.

Японская кухня в Москве, очевидно, переживает второе рождение и заново проходит путь от luxury food, когда тунца доставляют из Индийского океана, чтобы сделать сашими до засилья псевдояпонских блюд в меню.

Сейчас мы примерно в середине нисходящего пути: Япония снова в деле, но еще не успела надоесть, а качество уже на отметке «удовлетворительно». Впрочем, мы не о гастрономических трендах, а о том, как съесть роллы, не опозорившись.

Давным-давно я обедала с японским шеф-поваром, и он в ужасе рассказал о разрывах сердца на фоне тотального незнания столового этикета. Итак, пять правил, как точно не надо

Палочки — предмет священный. Ими нельзя указывать на собеседника, оставлять в рисе вертикально (дурная примета), играть или сжимать в кулаке — сочтут за знак агрессии. Особенно некрасиво облизывать палочки и разделять их, держа острой частью наверх. Если они одноразовые, то нужно извлечь их из упаковки и, держа параллельно столу, аккуратно разъединить. Но никогда, никогда (даже трижды никогда) не следует возить палочкой по палочке, словно пытаясь разжечь огонь — это не только странно, но и грубо! Когда делаете паузу, складывайте палочки на подставку справа от себя, а не поперек тарелки или чашки.

Ваби-саби. В хороших ресторанах васаби кладут под кусок рыбы на рис, поэтому надобности добавлять «еще, еще» нет. Как и в том, чтобы смачно обмакивать его в соевый соус. Рис символизирует нейтральность, оттеняющую свежесть вкуса рыбы, вот ее стоит окунуть в соевый соус.

Имбирь не гарнир. А по его цвету можно понять уровень качества и аутентичности кухни ресторана. Традиционный розовый — дешевый и с добавками, делайте выводы, слегка опасайтесь. Но вообще имбирь нужен, чтобы слегка освежить впечатления между едой, а не для медитативного закусывания «Калифорнии».

Ошибки с ошибори. Горячая или холодная салфетка для рук, как ни странно предназначена именно для рук. Не стоит вытирать ей лицо и другие части тела.

Размер имеет значение. Недопустимо откусывать от ролла половину, а затем роняя ингредиенты в соус пытаться прожевать первую часть, держа палочками вторую. Раскрывайте рот, работайте челюстями, здесь есть только одна попытка. Тренируйтесь!