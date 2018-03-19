Шоколадный миндаль 

Если вы любите орехи, то попробуйте сделать из них вкуснейший десерт из миндаля в шоколаде! Вкусно и полезно!
Ингредиенты
Миндаль
250 г черный шоколад
200 г сахар
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Время готовки
45 мин Количество персон
6 чел Уровень сложности
Легко
Кухня
Международная
Способ приготовления
В кастрюлю положите миндаль, засыпьте сахар и налейте 30 мл воды. Ставим на небольшой огонь.
Мешаем, ждем, когда сахар расплавится. Каждый орех должен быть ей покрыт.
Готовый миндаль выкладываем на бумагу для запекания. Оставляем подсыхать.
Шоколад крошим и растапливаем на водяной бане. Кладем туда миндаль. Мешаем. Выкладываем орешки на бумагу для выпечки на некотором расстоянии друг от друга.
Ждем пока застынет шоколад.
Приятного аппетита!