Шоколадный миндаль

Если вы любите орехи, то попробуйте сделать из них вкуснейший десерт из миндаля в шоколаде! Вкусно и полезно!

Ингредиенты

Миндаль

250 г черный шоколад

200 г сахар

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Время готовки

45 мин Количество персон

6 чел Уровень сложности

Легко

Кухня

Международная

Способ приготовления

В кастрюлю положите миндаль, засыпьте сахар и налейте 30 мл воды. Ставим на небольшой огонь.

Мешаем, ждем, когда сахар расплавится. Каждый орех должен быть ей покрыт.

Готовый миндаль выкладываем на бумагу для запекания. Оставляем подсыхать.

Шоколад крошим и растапливаем на водяной бане. Кладем туда миндаль. Мешаем. Выкладываем орешки на бумагу для выпечки на некотором расстоянии друг от друга.

Ждем пока застынет шоколад.

Приятного аппетита!