Эклеры с творожным кремом

Простой рецепт творожных эклеров, посыпанные сахарной пудрой.

Ингредиенты

Вода

1 стакан

сливочное масло

120 г соль

щепотка

сахар

2 ст.л.

какао

20 г мука

180 г яйцо

4 шт.

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Время готовки

1 ч Количество персон

10 чел Уровень сложности

Средне

Кухня

Французская

Способ приготовления

Для творожного крема творог или творожную массу перемешать с сахаром и ванилином. При необходимости добавить немного взбитых сливок или сметаны.

Налейте в кастрюлю воду, положите сахар, соль и масло, ждите пока закипит.

В кипящую воду насыпать какао и муку, быстро помешайте. Сделайте огонь меньше и мешате до тех пор, пока тесто не начнет отходить от стенок кастрюльки.

Тесто снимите с огня, подождите пока остынет. Добавьте в тесто по одному яйца, хорошоо перемешивая.

Шприцом для крема выложите тесто на выложенный пергаментом (бумагой для выпечки) противень на расстоянии друг от друга.

Положите эклеры в духовку на 180 градусов и выпекайте в течение 20 минут, а затем температуру уменьшите до 160 градусов и выпекайте еще 10-15 минут. Духовку не открывайте. Готовые эклеры остудите и заполните кремом.

Приятного аппетита!