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Эклеры с творожным кремом
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Эклеры с творожным кремом 

Карельские вести 10 часов назад
Фото: Карельские вести
Простой рецепт творожных эклеров, посыпанные сахарной пудрой.
Ингредиенты
Вода
1 стакан
сливочное масло
120 г  соль
щепотка
сахар
2 ст.л.
какао
20 г  мука
180 г  яйцо
4 шт.
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Время готовки
1 ч  Количество персон
10 чел  Уровень сложности
Средне
Кухня
Французская
Способ приготовления
Для творожного крема творог или творожную массу перемешать с сахаром и ванилином. При необходимости добавить немного взбитых сливок или сметаны.
Налейте в кастрюлю воду, положите сахар, соль и масло, ждите пока закипит.
В кипящую воду насыпать какао и муку, быстро помешайте. Сделайте огонь меньше и мешате до тех пор, пока тесто не начнет отходить от стенок кастрюльки.
Тесто снимите с огня, подождите пока остынет. Добавьте в тесто по одному яйца, хорошоо перемешивая.
Шприцом для крема выложите тесто на выложенный пергаментом (бумагой для выпечки) противень на расстоянии друг от друга.
Положите эклеры в духовку на 180 градусов и выпекайте в течение 20 минут, а затем температуру уменьшите до 160 градусов и выпекайте еще 10-15 минут. Духовку не открывайте. Готовые эклеры остудите и заполните кремом.
Приятного аппетита!
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