Классический рецепт орешков со сгущенкой

Вспомните вкус детства, теплые орешки из хрустящего теста с густой вареной сгущенкой!

Ингредиенты

Яйца

2 шт.с сахар

1/2 ст.

масло сливочное

250 г соль

на кончике ножа

сода

½ ч.л.

уксус

1 ст.л.

мука

3 ст.

грецкие орехи

0,5 стакана

сгущенное молоко

1 банка

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Время готовки

4 ч Количество персон

6 чел Уровень сложности

Средне

Кухня

Международная

Способ приготовления

Масло растопите, положите сахар, соль, перемешайте. Добавите соду, погашенную уксусом, яйца и муку.

Замесите тесто однородной консистенции.

Из теста сформовать сделайте шарики и выпекате на сковороде для орешков.

Сгущенное молоко сварите в банке на медленном огне в течение 2 часов или купите готовое.

Смешайте сгущенное молоко с некондиционными половинками орешков и измельченными грецкими орехами.

На половинку испеченного орешка положить чайную ложку массы из сгущенного молока, закрыть второй половинкой.

Приятного аппетита!