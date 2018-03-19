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Классический рецепт орешков со сгущенкой
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Классический рецепт орешков со сгущенкой 

Карельские вести 8 часов назад
Фото: Карельские вести
Вспомните вкус детства, теплые орешки из хрустящего теста с густой вареной сгущенкой!
Ингредиенты
Яйца
2 шт.с  сахар
1/2 ст.
масло сливочное
250 г  соль
на кончике ножа
сода
½ ч.л.
уксус
1 ст.л.
мука
3 ст.
грецкие орехи
0,5 стакана
сгущенное молоко
1 банка
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Время готовки
4 ч  Количество персон
6 чел  Уровень сложности
Средне
Кухня
Международная
Способ приготовления
Масло растопите, положите сахар, соль, перемешайте. Добавите соду, погашенную уксусом, яйца и муку.
Замесите тесто однородной консистенции.
Из теста сформовать сделайте шарики и выпекате на сковороде для орешков.
Сгущенное молоко сварите в банке на медленном огне в течение 2 часов или купите готовое.
Смешайте сгущенное молоко с некондиционными половинками орешков и измельченными грецкими орехами.
На половинку испеченного орешка положить чайную ложку массы из сгущенного молока, закрыть второй половинкой.
Приятного аппетита!
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