Салат из авокадо и морепродуктов 

Полезный и легкий салат из креветок, семги и авокадо! Насыщенный белком и прекрасно подходит для тех, кто следит за своим здоровьем и фигурой!
Ингредиенты
Креветки вареные (чищенные)
100-150 г авокадо
2 шт.
семга соленая (филе)
250 г капуста китайская
по 1-2 листа на порцию
маслины без косточек
2 ст.л.
лимон
½ шт.
оливковое масло
2 ст.л.
уксус винный
3 ст.л.
зелень укропа
1 ст.л.
соль, перец
по вкусу
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Время готовки
30 мин Количество персон
3 чел Уровень сложности
Легко
Кухня
Международная
Способ приготовления
Приготовьте авокадо. Снимите кожу. Порежьте его на небольшие куски и сбрызните соком половины лимона. Затем, семгу порежьте на тонкие полоски.
Положите в одно блюдо авокадо, семгу, креветки, нарезанные кружками маслины, и залейте эту смесь заправкой.
Заправка: перемешайте оливковое масло с уксусом, добавьте зелень укропа, посолите, поперчите.
Приятного аппетита!