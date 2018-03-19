Салат из авокадо и морепродуктов

Полезный и легкий салат из креветок, семги и авокадо! Насыщенный белком и прекрасно подходит для тех, кто следит за своим здоровьем и фигурой!

Ингредиенты

Креветки вареные (чищенные)

100-150 г авокадо

2 шт.

семга соленая (филе)

250 г капуста китайская

по 1-2 листа на порцию

маслины без косточек

2 ст.л.

лимон

½ шт.

оливковое масло

2 ст.л.

уксус винный

3 ст.л.

зелень укропа

1 ст.л.

соль, перец

по вкусу

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Время готовки

30 мин Количество персон

3 чел Уровень сложности

Легко

Кухня

Международная

Способ приготовления

Приготовьте авокадо. Снимите кожу. Порежьте его на небольшие куски и сбрызните соком половины лимона. Затем, семгу порежьте на тонкие полоски.

Положите в одно блюдо авокадо, семгу, креветки, нарезанные кружками маслины, и залейте эту смесь заправкой.

Заправка: перемешайте оливковое масло с уксусом, добавьте зелень укропа, посолите, поперчите.

Приятного аппетита!