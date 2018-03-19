Четыре домашних рецепта скрабов от целлюлита

Sobesednik.ru выяснил, как справиться с целлюлитом с помощью скрабов из морской соли и других доступных средств.

Он есть у всех женщин. И бороться с ним сложно. Даже дорогие средства не очень-то и помогают. Но есть в народной медицине прекрасный скраб из морской соли. От него, от целлюлита. Средство, уже осчастливившее не одну тысячу женщин. Весной суперактуально.

При использовании скраба из морской соли кожа становится нежной, гладкой и подтянутой, ну а целлюлитные отложения под кожей потихоньку рассасываются.

Отличное очищающее средство, так как удаляет ороговевшие клетки с кожи, стимулируя ее регенерацию, и улучшает кровообращение. А обменные процессы в клетках ускоряются, и через поры выходят шлаки, токсины и лишние жиры.

Кроме того, морская соль питает кожу микроэлементами: йод, магний, железо и т.д.

Как скраб применять

Первое и важное: скраб нельзя использовать чаще, чем 1 или 2 раза в неделю.

Далее, наносить его нужно обязательно на чистую увлажненную кожу, после душа или ванной. Втирать скраб следует круговыми движениями, особое внимание уделяя проблемным зонам, не менее 5 минут.

В проблемных зонах должно появиться ощущение легкого жжения или покалывания. По окончании — смыть остатки скраба теплой водой.

Рецепты домашних скрабов с солью

Рецепт 1: С медом

Смешать 100 г натурального жидкого меда с таким же количеством морской соли. Все тщательно перемешать и нанести на тело. Такой скраб не только помогает избавиться от целлюлита, но и отлично увлажняет кожу.

Рецепт 2: С кофе

Можно смешать 3 столовые ложки молотых зерен кофе с 3 столовыми ложками морской соли, затем добавить 5 капель оливкового масла и хорошенько перемешать.

Рецепт 3: С цитрусом

Взять 5 столовых ложек морской соли и смешать их с ложкой оливкового масла. Тщательно перемешать, а в полученную кашицу натереть на мелкой терке цедру лимона или грейпфрута.

Рецепт 4: С сахаром

Такой скраб не только помогает избавиться от целлюлита, но и сделает растяжки менее заметными.

Взять 250 г обычного сахара, добавить 250 г соли, желательно морской, и залить растительным маслом (0,5 стакана), лучше использовать оливковое. Тщательно перемешать и нанести на тело.

Важно!

Несмотря на то, что скраб с солью — очень эффективное средство в борьбе с целлюлитом, оно все же вспомогательное. Лучше бороться с «апельсиновой коркой» комплексно: правильное питание + здоровый сон + регулярные посильные физические нагрузки + свежий воздух. И хорошее настроение, конечно!

Как долго?

Результат можно заметить уже после первой процедуры — кожа станет более подтянутой и гладкой. Но для того чтобы целлюлит сошел полностью, потребуется несколько месяцев регулярных процедур.