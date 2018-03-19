Пирог с яблоками

Готовим ароматный яблочный пирог.

Ингредиенты

Мука

1ст.

яйца

3шт.

сахар

1 стакан

яблоки

6 шт.

панировочные сухари

на глаз

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Время готовки

1 ч Количество персон

6 чел Уровень сложности

Средне

Кухня

Международная

Способ приготовления

Помойте яблоки, снимите кожу и нарежьте яблоки тонкими ломтиками. Затем, яичные желтки и белки по отдельности взбейте с сахаром.

Все перемешайте, засыпьте муку, замесите и раскатайте тесто.

Готовое тесто положите в форму для запекания, смазанную маслом и посыпанную панировочными сухарями.

Сверху выложите яблоки, посыпьте сахаром и выпекайте на небольшом огне 30-40 минут.

Приятного аппетита!