Пирог с яблоками 

Готовим ароматный яблочный пирог.
Ингредиенты
Мука
1ст.
яйца
3шт.
сахар
1 стакан
яблоки
6 шт.
панировочные сухари
на глаз
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Время готовки
1 ч Количество персон
6 чел Уровень сложности
Средне
Кухня
Международная
Способ приготовления
Помойте яблоки, снимите кожу и нарежьте яблоки тонкими ломтиками. Затем, яичные желтки и белки по отдельности взбейте с сахаром.
Все перемешайте, засыпьте муку, замесите и раскатайте тесто.
Готовое тесто положите в форму для запекания, смазанную маслом и посыпанную панировочными сухарями.
Сверху выложите яблоки, посыпьте сахаром и выпекайте на небольшом огне 30-40 минут.
Приятного аппетита!