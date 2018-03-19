Смертельная трапеза: пищевые привычки, которые медленно нас убивают

Рацион человека неизбежно отражается на состоянии его здоровья, поэтому верно подобранные продукты и отказ от некоторых вредных пищевых привычек могут существенно улучшить состояние организма и даже увеличить продолжительность жизни. Ученые из США и Британии выяснили, от каких продуктов стоит отказаться, чтобы предотвратить инфаркт, инсульт и диабет.

Газировка

Газировка и схожие подслащенные напитки лишены любой питательной ценности, а еще они весьма ощутимо повышают содержание в крови сахара. Именно из-за них сильно растет риск возникновения у человека инфаркта, инсульта и диабета, а чтобы выйти из группы риска следует отказаться от газировки, якобы здоровых фруктовых соков, на самом деле вмещающих сахар, и популярных молочных коктейлей с добавками. Лучше ограничить себя даже от кофе или чая, если они с сахаром. Содовую можно заменить обычной питьевой водой или чаем и кофе без сахара, а в коктейли добавлять натуральные ягоды и фрукты. Также эксперты рекомендуют отказаться от всевозможных ненатуральных подсластителей, которые только повышают аппетит. Фрукты и овощи

Из-за недостатка фруктов в рационе человек буквально сокращает собственную жизнь, а медики призывают поглощать не менее 400 граммов фруктов и овощей в течение суток. Чтобы бороться с проблемой нехватки фруктов, можно добавлять к завтраку порцию банана, ягод или яблоко, но при этом стоит отказаться от пакетизированных соков. Овощи же стоит употреблять согласно сезону, а зимой можно использовать замороженные. Омега-3 Омега-3 ответственны за множество процессов, например, за красоту кожи, ногтей и волос, а из-за недостатка данного элемента многие граждане сокращают себе жизнь. Согласно статистике, жители Гренландии имеют в своем рационе наибольшее содержание омега-3 среди граждан других государств, что положительно отражается на здоровье их сердца. Разумеется, в некоторых странах свежие лосось, форель, тунец и скумбрия стоят довольно дорого, поэтому эксперты рекомендуют покупать замороженные продукты. Также омега-3 содержатся в семенах льна, тыквы, грецких орехах, оливковом масле, а также спарже и фасоли. Мясо

Разнообразные копчености и переработанное мясо не содержит той питательной ценности, которая есть в натуральном продукте. Более того, колбасы и сосиски виновны в 8,2% смертей от инфаркта, инсульта и, кроме того, диабета, поскольку в них содержится слишком много соли и нитритов. Ученые предупреждают, что если каждый день съедать минимум 50 г таких продуктов, то риск возникновения рака прямой кишки возрастет на 18%. Вместо магазинных мясных продуктов следует готовить подобное дома, например, запекать мясо в духовке или делать домашнюю колбасу. Орехи и семечки

Недостаток орехов и семечек сильно угнетает организм человека и даже может вызвать серьезные заболевания. Дело в том, что в этих продуктах содержится невероятно большое количество микроэлементов, но при этом он сильно калорийны. Чтобы сделать орехи и семечки максимально полезными, достаточно включить в рацион по 30-50 г в день. Соль

Оказалось, что избыток соли не менее опасен, нежели излишек сахара. Из-за значительного количества соли в организме задерживается жидкость, что повышает нагрузку на сердце и почки. Согласно исследованиям, около 10% смертей от инфаркта и инсульта были спровоцированы избытком соли, а медики отмечают, что в день не стоит потреблять более чайной ложки этого продукта. При этом нужно учитывать, что соль содержится в другой пище, даже в хлебе, поэтому в домашней кухне следует избавляться от привычки солить блюда. Можно использовать сок лимона или специи как альтернативу.]]>