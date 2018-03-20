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Звездный рецепт: Юлия Ковальчук готовит салат с креветками
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Звездный рецепт: Юлия Ковальчук готовит салат с креветками 

Passion.ru 5 часов назад
Фото: Passion.ru
Вам понадобится: креветки средние вареные — 5-7 шт. салат романо петрушка — пара веточек оливковое масло — 1 ч. ложка специи (прованские травы) — по вкусу Приготовление: Помыть и порвать листья салата, креветки обварить кипятком, дать постоять под крышкой 10 минут, почистить (можно купить мелкие очищенные) и добавить их к салату. Мелко нарезать часть петрушки, налить оливковое масло (в зависимости от порций). Добавить специи, соль, перемешать аккуратно. Разложить по креманкам и украсить веточками петрушки. Фото: «Инстаграм», shuttertock.com
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