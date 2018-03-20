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Что съесть, чтобы стать красивее: советы Бобби Браун
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Что съесть, чтобы стать красивее: советы Бобби Браун 

WMJ.ru 4 часа назад
Фото: WMJ.ru
За последние несколько лет у меня сложился свой список незаменимых продуктов, которые поддерживают красоту кожи и прибавляют энергии. Я обращаю внимание на сезонность, люблю закупать продукты на фермерских рынках или собираю в своем огородике, выращиваю томаты, кейл, огурцы, цукини и множество душистых трав.
Яблочный уксус
Он есть почти на каждой кухне, очень эффективен как лекарство для здоровья и красоты: помогает снять вздутие живота, очистить кожу и повысить щелочность организма. Перед употреблением размешайте маленькую ложку уксуса в стакане воды.
Ягоды
Голубика, ежевика и малина богаты клетчаткой и антиоксидантами. В них достаточно сладости, чтобы сойти за десерт. Мой любимый вариант — посыпать ягоды корицей.
Семена
Льняное, конопляное, чиа — я кладу практически во все: смузи, кашу и десерты. Они полны белка, клетчатки и кислот омега-3.
Употреблять больше жидкости можно и с помощью продуктов с высоким содержанием воды. Огурцы состоят из воды на 96% — это самый высокий процент влаги в твердой пище. Больше 90% воды содержат томаты, редис и арбуз.
Зеленые пищевые смеси в порошке
Одной ложки зеленого порошка — смеси питательных веществ, — растворенной в стакане воды, достаточно, чтобы начать день с пользой для здоровья и снизить закисленность организма (и повысить его щелочность). Мои любимые смеси на настоящий момент — Super Elixir Alkalising Greens марки WelleCo и Daily Greens марки AlkaMind. Они вызывают прилив такой нужной энергии и содержат такие продукты и питательные вещества, которые я другим способом ежедневно не потребляю, — это ростки пшеницы (витграсс), лист одуванчика, хлорофилл, хлорелла и пророщенные зерновые.
Органическая сухая молочная сыворотка
Этот источник суперчистого белка я использую постоянно. Я смешиваю сухую сыворотку с водой, кокосовым или миндальным молоком и беру в бутылке с собой, чтобы пить в течение дня. С ней же я делаю отличный белковый горячий шоколад (сыворотка со вкусом шоколада, кокосовое молоко, какао-порошок, корица и чуть острого перца для яркости вкуса). Мой любимый бренд — Tera’s Whey.
Овощи
Овощи составляют основную часть моего рациона. Я тоннами ем салаты, перекусываю свежими овощами, а на гарнир готовлю овощи на пару. В утренний смузи я добавляю замороженный шпинат или капусту кейл (богаты антиоксидантами и клетчаткой). С послеобеденной сонливостью я борюсь с помощью зеленого сока — он гораздо эффективнее кофеина.
Вода — важнейшее вещество для тела, мозга и красоты. Когда в организме достаточно влаги, кожа выглядит более гладкой и свежей. Еще вода помогает выводить токсины, а это тоже заметно сказывается на состоянии кожи.
Лимоны
Немного лимонного сока, добавленного в стакан воды, способствует очищению организма и препятствует закислению, а витамин С поможет укрепить иммунитет. Для максимальной пользы выпивайте стакан воды с соком половины лимона с утра натощак.
Перечная мята
Она помогает поддерживать жизненные силы и способствует пищеварению. Можно настаивать на ней питьевую воду, добавлять мяту в смузи или посыпать ею фрукты, предварительно мелко порубив.
Кокосовое масло
Оно богато насыщенными жирными кислотами, очень полезными для здоровья и красоты кожи, а еще оно снижает воспаления. Чтобы употреблять больше кокосового масла, начните добавлять его в смузи, готовить на нем (вместо другого растительного) или просто пейте растопленным по ложке в день.
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Текст: Анастасия Бурмистрова
Фото: Shutterstock/vostock
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