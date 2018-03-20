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Ученые создали шоколад с женьшенем
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Ученые создали шоколад с женьшенем 

Дальний Восток 13 часов назад
Фото: Дальний Восток
Приморские учёные создали шоколад, обогащенный высокотехнологичным экстрактом женьшеня. Способ получения экстракта сохраняет максимальный эффект биологически активных веществ растения, сообщили в ДВФУ.
«При получении экстракта женьшеня использовалась особая технология сверхкритической экстракции с помощью углекислого газа под давлением 400 бар. В результате извлечение ценных компонентов происходит на наноуровне», — уточнили в вузе.
Шоколад обладает хорошими адаптогенными свойствами и восстанавливает силы, утверждают учёные. В плитке содержится суточная доза гинзенозидов и других полезных веществ, обладающих иммуностимулирующим, антиоксидантным и энергетическим эффектом. При этом специалисты использовали кедровые орехи и сусальное золото, чтобы выделить продукт на рынке.
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