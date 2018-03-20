Ученые создали шоколад с женьшенем

Приморские учёные создали шоколад, обогащенный высокотехнологичным экстрактом женьшеня. Способ получения экстракта сохраняет максимальный эффект биологически активных веществ растения, сообщили в ДВФУ.

«При получении экстракта женьшеня использовалась особая технология сверхкритической экстракции с помощью углекислого газа под давлением 400 бар. В результате извлечение ценных компонентов происходит на наноуровне», — уточнили в вузе.

Шоколад обладает хорошими адаптогенными свойствами и восстанавливает силы, утверждают учёные. В плитке содержится суточная доза гинзенозидов и других полезных веществ, обладающих иммуностимулирующим, антиоксидантным и энергетическим эффектом. При этом специалисты использовали кедровые орехи и сусальное золото, чтобы выделить продукт на рынке.