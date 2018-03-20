Курица по-гавайски: теперь вы знаете рецепт вкусного ужина 

Тушеная курица — любимое и популярное блюдо во многих семьях, потому что его легко готовить, и получается оно всегда вкусным. Предлагаем попробовать любимую курочку по-гавайскому рецепту с рисом и зеленым горошком. Кто знает, может кому-то это блюдо особенно понравится.
Тушеная курица по-га/Фото: Олег Кулагин/BurdaMedia
Понадобится:
1 курица,
2 лимона,
6 зубчиков чеснока,
2 луковицы,
2 сладких перца,
3 помидора,
150 г риса,
40 мл белого вина,
100 г консервированного зеленого горошка (с жидкостью),
соль, перец по вкусу,
растительное масло для жаренья.
Приготовление:
Курицу натереть солью и перцем, сбрызнуть соком лимона. Чеснок очистить, 3 зубчика пропустить через пресс, натереть курицу и оставить ее на 1 час.
Лук очистить. Лук и оставшийся чеснок мелко нарезать. Красный перец вымыть, очистить, нарезать кольцами. На сковороде разогреть растительное масло и обжарить лук и чеснок, добавить перец и тушить 15 минут. Помидоры очистить, мелко нарезать, добавить к перцу и тушить 7 минут.
В сотейнике разогреть растительное масло. Курицу разделать на кусочки и обжарить до полуготовности. В сотейник с курицей всыпать промытый рис, влить вино, жидкость от зеленого горошка, добавить овощи, посолить и поперчить по вкусу, а затем готовить до полной готовности мяса. При подаче курицы на тарелку положить консервированный горошек.
Время приготовления 1 час 30 минут. В одной порции 435 ккал. Белки — 25 г, жиры — 20 г, углеводы — 20 г.