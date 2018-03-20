Курица по-гавайски: теперь вы знаете рецепт вкусного ужина

Тушеная курица — любимое и популярное блюдо во многих семьях, потому что его легко готовить, и получается оно всегда вкусным. Предлагаем попробовать любимую курочку по-гавайскому рецепту с рисом и зеленым горошком. Кто знает, может кому-то это блюдо особенно понравится.

Понадобится:

1 курица,

2 лимона,

6 зубчиков чеснока,

2 луковицы,

2 сладких перца,

3 помидора,

150 г риса,

40 мл белого вина,

100 г консервированного зеленого горошка (с жидкостью),

соль, перец по вкусу,

растительное масло для жаренья.

Приготовление:

Курицу натереть солью и перцем, сбрызнуть соком лимона. Чеснок очистить, 3 зубчика пропустить через пресс, натереть курицу и оставить ее на 1 час.

Лук очистить. Лук и оставшийся чеснок мелко нарезать. Красный перец вымыть, очистить, нарезать кольцами. На сковороде разогреть растительное масло и обжарить лук и чеснок, добавить перец и тушить 15 минут. Помидоры очистить, мелко нарезать, добавить к перцу и тушить 7 минут.

В сотейнике разогреть растительное масло. Курицу разделать на кусочки и обжарить до полуготовности. В сотейник с курицей всыпать промытый рис, влить вино, жидкость от зеленого горошка, добавить овощи, посолить и поперчить по вкусу, а затем готовить до полной готовности мяса. При подаче курицы на тарелку положить консервированный горошек.

Время приготовления 1 час 30 минут. В одной порции 435 ккал. Белки — 25 г, жиры — 20 г, углеводы — 20 г.