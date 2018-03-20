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Булочки с клюквой
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Булочки с клюквой 

Kitchenmag 14 часов назад
Смешать в миске муку с сахаром, корицей и и сухими дрожжами.
Добавить размягченное сливочное масло, яйца и теплое молоко, вымешивая тесто.
Далее добавить клюкву, продолжая вымешивать тесто до получения гладкой однородной текстуры.
Накрыть миску влажным полотенцем и оставить на 1,5-2 часа
Тесто отбить и выложить на рабочую поверхность, присыпанную мукой. Разделить тесто на 8 равных частей и скатать каждую часть в небольшой шар.
Выложить шарики из теста на противень, смазанный сливочным маслом, оставляя между ними небольшое расстояние. Оставить примерно на час.
Выпекать булочки в предварительно разогретой до 180С духовке около 20 минут.
В это время приготовить глазурь. Для этого смешать сахар с водой. Смазать остывшие булочки глазурью и дай ей немного застыть.
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