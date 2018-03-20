Пять видов мяса: полезные свойства и классные рецепты

Мясо — ценный источник животного белка, который необходим для нормальной жизнедеятельности. Белок участвует в строительстве клеток и укреплении мышечной ткани. Его дефицит приводит к хронической усталости и нарушениям в работе организма.

Мясо бывает разное: говядина, свинина, телятина, крольчатина, баранина и т.д. Каждый тип имеет свои вкусовые особенности и полезные свойства. Экспериментируйте и ищите любимые блюда, которые будут радовать вас своим вкусом и питательной ценностью.

Мы составили подборку из пяти видов мяса, рассказали об их полезных свойствах и поделились классными рецептами, которые обязательно стоит попробовать.

Свинина — один из самых популярных видов мяса. Мясо отличается высокой питательной ценностью, но при этом его часто критикуют за большой процент жира. С правильным гарниром свинина не только не нанесет вред организму, но и принесет ему пользу — конечно, если употреблять мясо в умеренных количествах.

Свинина содержит в своем составе целый спектр витаминов группы В, магний и цинк. Мясо укрепляет сердечно-сосудистую систему и заряжает энергией. Свинину можно жарить, тушить, варить, запекать. Особенно вкусной и полезной она получается вместе с овощами или фруктами.

Свинина достаточно тяжело переваривается. Чтобы организм получил максимум пользы из этого мяса, подавайте его к столу с правильным гарниром — например, с ананасами. Получится не только полезное, но и вкусное блюдо. Делимся рецептом.

Если и есть мясо, которое обгоняет по популярности свинину, то это говядина. Она отличается низкой калорийностью, но при этом может похвастаться высокой питательной ценностью и богатым составом. Так, в составе говядины присутствуют витамины группы В, А, Е, С, РР, натрий, калий, магний, фосфор, железо, медь и цинк.

Как понять, что перед вами говядина высшего качества? Обратите внимание на ее внешний вид. Качественная говядина отличается аппетитным сочно-красным цветом, упругостью и волокнистой мраморной текстурой.

Говядину используют в кулинарии по всему миру. Особую любовь к этому мясу питают в азиатских странах. Попробуйте острую говядину с апельсиновым соком, чтобы понять, почему жителям Азии так нравится это мясо. Это блюдо наверняка станет одним из ваших гастрономических фаворитов.

Мясо кролика — не самое распространенное мясо в российских широтах. При этом его богатый питательный состав заслуживает особого внимания. Крольчатина — без преувеличения одно из самых полезных видов мяса. В нем содержатся аминокислоты, минералы, белки, полезные жиры и витамины. При этом возраст кролика и термическая обработка незначительным образом влияют на пользу мяса, чего не скажешь о других видах.

Кролика можно тушить, запекать, жарить, варить. Особенно вкусным и изысканным он получится, если приготовить его на французский манер — в вине.

Из кролика можно приготовить большое количество изысканных блюд. Именно поэтому его так любят во французской кухне. Предлагаем оценить достоинства этого мяса на личном опыте и приготовить конфи из кролика со специями. Это идеальное блюдо для ужина со второй половинкой или для званого обеда в кругу друзей.

Баранина — противоречивое мясо: оно полезно, но при этом многие игнорируют его из-за специфического запаха. Чтобы минимизировать «аромат», старайтесь выбирать мясо молодых барашков — оно еще и самое полезное. В баранине содержатся витамины группы В, А, РР, калий, натрий, кальций, магний, фосфор, железо, йод.

Регулярное употребление этого мяса нормализует работу щитовидки, укрепляет иммунитет и благоприятно влияет на сердце и сосуды. Баранину советуют чаще употреблять пожилым людям и детям. Это связано с тем, что в мясе содержится много фтора, укрепляющего зубы и кости, и мало холестерина.

Из баранины можно приготовить не только плов, хинкали и люля-кебаб. Это мясо совершенно по-новому раскроет себя в чечевичном супе. Вы сможете в полной мере насладиться питательным обедом и зарядиться энергией на целый день. Делимся рецептом.

Телятина — это мясо неполовозрелых бычков. Она отличается особенно нежным вкусом и полезным составом. В телятине содержатся витамины группы В, РР, Е, а также аминокислоты и полезные минералы: магний, кальций, калий, натрий, железо, фосфор и медь. Мясо полезно для нормальной работы нервной и пищеварительной систем, улучшает состояние кожи, благоприятно влияет на здоровье слизистых.

Несмотря на то что телятина считается одним из нежнейших видов мяса, в процессе приготовления она может стать жесткой. Такое случается, если готовить телятину слишком долго. Советуем следить за таймером и не отвлекаться на посторонние дела, если решили подать на ужин блюдо из телятины.

Хотите побаловать домашних вкусным, полезным и изысканным блюдом? Выбор очевиден: приготовьте телятину с овощами. Мясо получится особенно вкусным, если подать его к столу с пастой и соусом.