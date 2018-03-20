Клубничный дайкири с кардамоном

В чашу блендера вылить ром и сок лайма. Добавить замороженную клубнику и кубики льда. Измельчить.

Добавить кардамон в порошке и сироп агавы. Еще раз все тщательно взбить.

Подавать в подходящих стаканах, по желанию украсив ягодами и/или лаймом.