Камамбер в сухарях

Разрезать камамбер на 8 частей.

Смешать муку с паприкой и высыпать в тарелку. В другую тарелку высыпать панировочные сухари.

Взбить яичные белки в пену и выложить в третью тарелку.

Обвалять кусочки камамбер сначала в муке, затем — в яйце, а потом — в панировочных сухарях. Убрать на 30 минут в холодильник, а затем повторить процедуру, соблюдая последовательность. Убрать в холодильник еще примерно на полчаса.

Нагреть в сковороде сливочное масло, добавив немного оливкового. Обжарить сыр со всех сторон до золотистой корочки и выложить на бумажное полотенце, чтобы удалить лишнее масло.

Подавать блюдо горячим, дополнив листовым салатом.