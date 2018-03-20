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Камамбер в сухарях
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Камамбер в сухарях 

Kitchenmag 14 часов назад
Разрезать камамбер на 8 частей.
Смешать муку с паприкой и высыпать в тарелку. В другую тарелку высыпать панировочные сухари.
Взбить яичные белки в пену и выложить в третью тарелку.
Обвалять кусочки камамбер сначала в муке, затем — в яйце, а потом — в панировочных сухарях. Убрать на 30 минут в холодильник, а затем повторить процедуру, соблюдая последовательность. Убрать в холодильник еще примерно на полчаса.
Нагреть в сковороде сливочное масло, добавив немного оливкового. Обжарить сыр со всех сторон до золотистой корочки и выложить на бумажное полотенце, чтобы удалить лишнее масло.
Подавать блюдо горячим, дополнив листовым салатом.
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