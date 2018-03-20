Так вы еще не готовили: 15 классных рецептов из моркови 

Хрустящая морковь содержит в своем составе большое количество витаминов и минералов. Особое место среди них занимает бета-каротин, который в организме человека преобразуется в витамин А. Добавьте морковь в свой рацион и совсем скоро вы увидите позитивные перемены в организме. Иммунитет укрепится, кожа вернет природный блеск, пищеварение нормализуется, а настроение поднимется.
Делимся подборкой из 15 рецептов, которые заставят вас окончательно и бесповоротно полюбить морковь.
Вам понадобятся:
Морковь, очищенная — 800 г Бекон — 400 г Кленовый сироп — 1/4 стакана
Разогрейте духовку до 200 °C.
Оберните каждую морковь ломтиком бекона.
Выложите на противень и запекайте 20-30 минут до мягкости моркови. В середине процесса запекания полейте морковь кленовым сиропом, чтобы она закарамелизовалась.
Или выложите морковь в беконе на сковороду и, периодически переворачивая, доведите до готовности. Также в середине обжаривания залейте кленовым сиропом.
Достаньте из духовки, подавайте вместе со свежими овощами, нарезанными соломкой, или в качестве самостоятельного блюда.
Вам понадобятся:
Морковь, очищенная — 800 г Мед — 1 ст. л.
Шрирача (или любой соус на основе чили) — 1 ст. л.
Соль — по вкусу
Черный молотый перец — по вкусу
Растительное масло — 1 ст. л.
Разогрейте духовку до 200 °C.
Нарежьте морковь на ломтики.
Добавьте к моркови мед, шрирачу, соль, перец, масло и тщательно перемешайте.
Выложите морковь на противень тонким слоем и поставьте запекаться на 15-20 минут. Перекладывайте аккуратно, чтобы излишки меда и шрирачи не оставались на противне, иначе они могут пригореть. Если на дне посуды, в которой лежала морковь, остается сок, оставьте его для заправки при сервировке.
В середине готовки переверните морковь на другую сторону.
Достаньте морковь из духовки, перемешайте.
Подавайте горячей.
Вам понадобятся:
Морковь — 3 шт.
Душистый перец горошком — 10 шт.
Измельченный чеснок — 3 зубчика
Сушеный перец чили — 1 шт.
Соль — по вкусу
Сахар — по вкусу
Зерна кориандра — по вкусу
Растительное масло — 1/2 стакана
Уксусная кислота — по вкусу
Морковь очистите и натрите на средней терке.
Все специи соедините в миске и измельчите в порошок.
Соль смешайте с сахаром. Добавьте 2 столовые ложки воды. Дождитесь, пока смесь слегка растворится и залейте растительным маслом. Поставьте на средний огонь и доведите до кипения.
Морковь выложите в миску с плотно закрывающейся крышкой. Добавьте специи. Перемешайте. Затем влейте кипящую масляную смесь.
Сверху влейте небольшое количество уксусной кислоты. Закройте крышкой и аккуратно встряхните.
Оставьте морковь в контейнере на 2-3 часа.
Подавайте к столу.
Вам понадобятся:
Молодая морковь — 600 г Бальзамический уксус — 2 ст. л.
Мед — 1 ст. л. + для сервировки
Оливковое масло — 2 ст. л.
Соль — по вкусу
Перец — по вкусу
Свежая петрушка — для сервировки
Разогрейте духовку до 220 °C. Обработайте растительным маслом форму для запекания.
В небольшой посуде смешайте мед, бальзамический уксус и оливковое масло.
Залейте смесью промытую очищенную морковь, руками тщательно распределите смесь по плодам.
Выложите морковь в форму для запекания и оставшимся соусом покройте блюдо.
Запекайте около 40 минут, в середине готовки 1 раз перемешайте, чтобы морковь равномерно карамелизировалась.
Достаньте блюдо из духовки и сбрызните медом по вкусу.
Посолите, поперчите и добавьте петрушку по вкусу.
Подавайте сразу, как гарнир или как самостоятельное блюдо.
Вам понадобятся:
Морковь — 500 г Вареный или консервированный нут — 400 г Фета — 200 г Фисташки — 100 г Шпинат — 2 горсти
Мята — 5 веточек
Молотая зира — 2 ч. л.
Сок лимона — 1/2 шт.
Светлый мед — 1 ст. л.
Оливковое масло — 2 ст. л.
Духовку разогрейте до 200 °C.
Морковь очистите, разрежьте на куски длиной 5 сантиметров, а затем разрежьте каждый еще на 4-6 частей. Положите морковь на противень, посыпьте зирой и полейте столовой ложкой оливкового масла. Посолите, поперчите и перемешайте. Запекайте до готовности в течение 30-40 минут. Переложите горячую морковь в миску.
Откиньте нут на дуршлаг. Промойте и добавьте к моркови.
Смешайте лимонный сок, мед и столовую ложку оливкового масла. Заправьте овощи, пока морковь еще горячая. Остудите.
Крупно нарежьте листья мяты и шпината, порубите фисташки. Добавьте в салат.
Фету разомните вилкой на небольшие кусочки и посыпьте блюдо непосредственно перед подачей.
Вам понадобятся:
Тесто бризе — 1 лист
Сливки кокосовые — 200 мл Карри в порошке — 1 ст. л.
Яйцо куриное — 3 шт.
Морковь — 300 г Петрушка — несколько веточек
Соль — по вкусу
Черный молотый перец — по вкусу
Масло сливочное — 10 г Кокосовая стружка — по вкусу
Взбейте в миске яйца. Добавьте карри и кокосовые сливки, продолжая взбивать. Посолите, поперчите и перемешайте.
Форму для выпечки смажьте сливочным маслом и выложите в нее слегка раскатанный лист теста. Наколите тесто вилкой в нескольких местах.
Вылейте на тесто приготовленную яично-сливочную массу, а затем равномерно распределите на пирог очищенную морковь. Если она слишком крупная, нужно ее предварительно разрезать вдоль на 2 или 4 части.
Выпекайте пирог в предварительно разогретой до 200 °C духовке 25-30 минут, а затем посыпьте кокосовой стружкой и готовьте еще 5 минут.
Перед подачей посыпьте пирог нарубленной петрушкой.
Вам понадобятся:
Нут отварной — 400 г Морковь средняя — 2-3 шт.
Паста тахини — 1 ст. л.
Лимон — 2 шт.
Чеснок — 2 зубчика
Куркума в порошке — 1,5 ст. л.
Имбирь в порошке — 1/2 ч. л.
Паприка в порошке — 1/4 ч. л.
Масло оливковое — 1 ст. л.
Соль — по вкусу
Черный молотый перец — по вкусу
Морковь нарежьте кружочками и выложите на противень, застеленный фольгой.
Посыпьте 1/2 ст. л. куркумы и добавьте зубчик очищенного и выдавленного чеснока.
Сбрызните оливковым маслом, посолите, поперчите и запекайте в предварительно разогретой духовке на функции «гриль» 20 минут, перевернув в середине готовки.
Выложите морковь в блендер. Добавьте нут, очищенный зубчик чеснока, пасту тахини, сок 2-х лимонов и все пряности.
Измельчите до получения гладкой однородной массы. Если хумус очень густой, можно добавить несколько столовых ложек воды или оливкового масла.
Вам понадобятся:
Кускус — 1 стакан
Морковь — 2 шт.
Шпинат — 3 стакана
Жареные фисташки — 1/4 чашки
Оливковое масло — 1 ст. л.
Соль — по вкусу
Черный молотый перец — по вкусу
Отварите кускус, следуя инструкции на упаковке.
Морковь натрите на крупной терке.
В миске смешайте кускус, морковь, шпинат и фисташки.
Добавьте оливковое масло.
Посолите и поперчите.
Подавайте к столу.
Вам понадобятся:
Хумус — 200 г Лаваш — 4 шт.
Салатные листья по вкусу — большая горсть
Морковь — 4 шт.
Лаваш при желании можно слегка подогреть в микроволновке.
Морковь очистите и нарежьте соломкой.
Выложите в каждый лаваш сперва хумус, затем морковь, а поверх салатные листья.
Скатайте ролл и подавайте к столу.
Вам понадобятся:
Обжаренный миндаль — 1/3 чашки
Морковь — 2 шт.
Лук-шалот — 1 шт.
Сухое белое вино — 1/4 стакана
Филе лосося — 240 г Соль — по вкусу
Черный молотый перец — по вкусу
Лимон — 1 шт.
Разогрейте духовку до 200 °C.
Лук и морковь нарежьте средне. Выложите овощи на противень. Залейте вином.
Сверху выложите филе лосося. Посолите, поперчите.
Лимон нарежьте тонкими ломтиками. Выложите поверх рыбы.
Накройте лосось фольгой и готовьте 30-35 минут.
Перед подачей посыпьте рыбу миндалем.
Вам понадобятся:
Картофель — 3 шт.
Шпинат — 1/2 чашки
Репчатый лук — 1/2 шт.
Морковь — 1 шт.
Кукурузная мука — 1/2 ст. л.
Перец чили — 1/2 ч. л.
Соль — по вкусу
Растительное масло — для жарки
Сметана или йогурт — для подачи
Картофель и морковь очистите, помойте. Натрите на крупной терке.
Шпинат и лук порубите.
Смешайте картофель, морковь, шпинат и лук. Добавьте кукурузную муку. Посолите, поперчите. Перемешайте.
Сковороду смажьте растительным маслом, хорошенько разогрейте.
С помощью столовой ложки выложите драники на сковороду. Обжарьте с обеих сторон до готовности.
Подавайте к столу со сметаной или йогуртом.
Вам понадобятся:
Морковь — 500 г Тмин — 2 ч. л.
Чили-перчик сушеный — 1 шт.
Соль — по вкусу
Черный молотый перец — по вкусу
Чеснок — 2 зубчика
Тмин — 4 веточки
Оливковое масло — 3 ст. л.
Красный винный уксус — 1 ст. л.
Апельсин — 1 шт.
Лимон — 1 шт.
Авокадо — 3 шт.
Чабатта — 4 ломтика
Салат-микс — 200 г Греческий йогурт — 150 мл Смесь семечек — 4 ст. л.
Разогрейте духовку до 180 °C.
Морковь проварите в подсоленной воде в течение 10 минут до полуготовности. Слейте воду и выложите на противень.
Смешайте тмин, соль и перец. Добавьте чеснок и измельчите все в ступке. Влейте оливковое масло и уксус. Полейте смесью морковь. Добавьте разрезанные пополам апельсин и лимон. Поместите противень в духовку и запекайте в течение 20 минут.
Авокадо разрежьте, удалите косточку, разрежьте на дольки. Выложите в большую миску.
Добавьте запеченную морковь. С помощью щипцов отожмите лимоны и апельсины. Добавьте оливковое масло, уксус и перемешайте.
Выложите салат, хлеб, поджаренный в тостере, полейте йогуртом и посыпьте семечками.
Вам понадобятся:
Ванильный йогурт — 1 ст.
Молоко — 1/2 ст.
Изюм — 1/4 ст.
Грецкие орехи — 1/4 ст.
Морковь тертая — 1/4 ст.
Семена чиа — 2 ст. л.
Кленовый сироп — 2 ст. л.
Корица — 1/2 ч. л.
Мускатный орех — 1/2 ч. л.
Корень имбиря — 1 см Соль — щепотка
Смешайте все ингредиенты (кроме орехов и изюма) в миске.
Разложите полученную смесь в 2 подходящие емкости и уберите на ночь в холодильник.
Перед подачей посыпьте изюмом и орешками.
Вам понадобятся:
Нежирный йогурт или кефир — 1 ст.
Яблоко — 1 шт.
Банан — 2 шт.
Морковь — 2 шт.
Банан и морковь почистите, произвольно нарежьте вместе с яблоком, из которого необходимо удалить сердцевину.
Выложите все ингредиенты в блендер и смешайте до однородной консистенции.
Разлейте смузи в стаканы и украсьте ломтиками банана.
Вам понадобятся:
Соль — по вкусу
Картофель — 900 г Морковь — 900 г Сливочное масло — 2-4 ст. л.
Шафран — щепотка
Цедра лимона — 1 шт.
Молоко — 1/2 чашки
Отварите картофель и морковь в подсоленной воде до мягкости. Слейте воду.
Разомните морковь со сливочным маслом, шафраном и тертой цедрой лимона с помощью ступки.
Добавьте картофель и снова хорошенько все разомните.
Тонкой струйкой влейте молоко.
Посолите.
Еще раз хорошенько размешайте и подавайте блюдо к столу.