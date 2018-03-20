Так вы еще не готовили: 15 классных рецептов из моркови

Хрустящая морковь содержит в своем составе большое количество витаминов и минералов. Особое место среди них занимает бета-каротин, который в организме человека преобразуется в витамин А. Добавьте морковь в свой рацион и совсем скоро вы увидите позитивные перемены в организме. Иммунитет укрепится, кожа вернет природный блеск, пищеварение нормализуется, а настроение поднимется.

Делимся подборкой из 15 рецептов, которые заставят вас окончательно и бесповоротно полюбить морковь.

Вам понадобятся:

Морковь, очищенная — 800 г Бекон — 400 г Кленовый сироп — 1/4 стакана

Разогрейте духовку до 200 °C.

Оберните каждую морковь ломтиком бекона.

Выложите на противень и запекайте 20-30 минут до мягкости моркови. В середине процесса запекания полейте морковь кленовым сиропом, чтобы она закарамелизовалась.

Или выложите морковь в беконе на сковороду и, периодически переворачивая, доведите до готовности. Также в середине обжаривания залейте кленовым сиропом.

Достаньте из духовки, подавайте вместе со свежими овощами, нарезанными соломкой, или в качестве самостоятельного блюда.

Вам понадобятся:

Морковь, очищенная — 800 г Мед — 1 ст. л.

Шрирача (или любой соус на основе чили) — 1 ст. л.

Соль — по вкусу

Черный молотый перец — по вкусу

Растительное масло — 1 ст. л.

Разогрейте духовку до 200 °C.

Нарежьте морковь на ломтики.

Добавьте к моркови мед, шрирачу, соль, перец, масло и тщательно перемешайте.

Выложите морковь на противень тонким слоем и поставьте запекаться на 15-20 минут. Перекладывайте аккуратно, чтобы излишки меда и шрирачи не оставались на противне, иначе они могут пригореть. Если на дне посуды, в которой лежала морковь, остается сок, оставьте его для заправки при сервировке.

В середине готовки переверните морковь на другую сторону.

Достаньте морковь из духовки, перемешайте.

Подавайте горячей.

Вам понадобятся:

Морковь — 3 шт.

Душистый перец горошком — 10 шт.

Измельченный чеснок — 3 зубчика

Сушеный перец чили — 1 шт.

Соль — по вкусу

Сахар — по вкусу

Зерна кориандра — по вкусу

Растительное масло — 1/2 стакана

Уксусная кислота — по вкусу

Морковь очистите и натрите на средней терке.

Все специи соедините в миске и измельчите в порошок.

Соль смешайте с сахаром. Добавьте 2 столовые ложки воды. Дождитесь, пока смесь слегка растворится и залейте растительным маслом. Поставьте на средний огонь и доведите до кипения.

Морковь выложите в миску с плотно закрывающейся крышкой. Добавьте специи. Перемешайте. Затем влейте кипящую масляную смесь.

Сверху влейте небольшое количество уксусной кислоты. Закройте крышкой и аккуратно встряхните.

Оставьте морковь в контейнере на 2-3 часа.

Подавайте к столу.

Вам понадобятся:

Молодая морковь — 600 г Бальзамический уксус — 2 ст. л.

Мед — 1 ст. л. + для сервировки

Оливковое масло — 2 ст. л.

Соль — по вкусу

Перец — по вкусу

Свежая петрушка — для сервировки

Разогрейте духовку до 220 °C. Обработайте растительным маслом форму для запекания.

В небольшой посуде смешайте мед, бальзамический уксус и оливковое масло.

Залейте смесью промытую очищенную морковь, руками тщательно распределите смесь по плодам.

Выложите морковь в форму для запекания и оставшимся соусом покройте блюдо.

Запекайте около 40 минут, в середине готовки 1 раз перемешайте, чтобы морковь равномерно карамелизировалась.

Достаньте блюдо из духовки и сбрызните медом по вкусу.

Посолите, поперчите и добавьте петрушку по вкусу.

Подавайте сразу, как гарнир или как самостоятельное блюдо.

Вам понадобятся:

Морковь — 500 г Вареный или консервированный нут — 400 г Фета — 200 г Фисташки — 100 г Шпинат — 2 горсти

Мята — 5 веточек

Молотая зира — 2 ч. л.

Сок лимона — 1/2 шт.

Светлый мед — 1 ст. л.

Оливковое масло — 2 ст. л.

Духовку разогрейте до 200 °C.

Морковь очистите, разрежьте на куски длиной 5 сантиметров, а затем разрежьте каждый еще на 4-6 частей. Положите морковь на противень, посыпьте зирой и полейте столовой ложкой оливкового масла. Посолите, поперчите и перемешайте. Запекайте до готовности в течение 30-40 минут. Переложите горячую морковь в миску.

Откиньте нут на дуршлаг. Промойте и добавьте к моркови.

Смешайте лимонный сок, мед и столовую ложку оливкового масла. Заправьте овощи, пока морковь еще горячая. Остудите.

Крупно нарежьте листья мяты и шпината, порубите фисташки. Добавьте в салат.

Фету разомните вилкой на небольшие кусочки и посыпьте блюдо непосредственно перед подачей.

Вам понадобятся:

Тесто бризе — 1 лист

Сливки кокосовые — 200 мл Карри в порошке — 1 ст. л.

Яйцо куриное — 3 шт.

Морковь — 300 г Петрушка — несколько веточек

Соль — по вкусу

Черный молотый перец — по вкусу

Масло сливочное — 10 г Кокосовая стружка — по вкусу

Взбейте в миске яйца. Добавьте карри и кокосовые сливки, продолжая взбивать. Посолите, поперчите и перемешайте.

Форму для выпечки смажьте сливочным маслом и выложите в нее слегка раскатанный лист теста. Наколите тесто вилкой в нескольких местах.

Вылейте на тесто приготовленную яично-сливочную массу, а затем равномерно распределите на пирог очищенную морковь. Если она слишком крупная, нужно ее предварительно разрезать вдоль на 2 или 4 части.

Выпекайте пирог в предварительно разогретой до 200 °C духовке 25-30 минут, а затем посыпьте кокосовой стружкой и готовьте еще 5 минут.

Перед подачей посыпьте пирог нарубленной петрушкой.

Вам понадобятся:

Нут отварной — 400 г Морковь средняя — 2-3 шт.

Паста тахини — 1 ст. л.

Лимон — 2 шт.

Чеснок — 2 зубчика

Куркума в порошке — 1,5 ст. л.

Имбирь в порошке — 1/2 ч. л.

Паприка в порошке — 1/4 ч. л.

Масло оливковое — 1 ст. л.

Соль — по вкусу

Черный молотый перец — по вкусу

Морковь нарежьте кружочками и выложите на противень, застеленный фольгой.

Посыпьте 1/2 ст. л. куркумы и добавьте зубчик очищенного и выдавленного чеснока.

Сбрызните оливковым маслом, посолите, поперчите и запекайте в предварительно разогретой духовке на функции «гриль» 20 минут, перевернув в середине готовки.

Выложите морковь в блендер. Добавьте нут, очищенный зубчик чеснока, пасту тахини, сок 2-х лимонов и все пряности.

Измельчите до получения гладкой однородной массы. Если хумус очень густой, можно добавить несколько столовых ложек воды или оливкового масла.

Вам понадобятся:

Кускус — 1 стакан

Морковь — 2 шт.

Шпинат — 3 стакана

Жареные фисташки — 1/4 чашки

Оливковое масло — 1 ст. л.

Соль — по вкусу

Черный молотый перец — по вкусу

Отварите кускус, следуя инструкции на упаковке.

Морковь натрите на крупной терке.

В миске смешайте кускус, морковь, шпинат и фисташки.

Добавьте оливковое масло.

Посолите и поперчите.

Подавайте к столу.

Вам понадобятся:

Хумус — 200 г Лаваш — 4 шт.

Салатные листья по вкусу — большая горсть

Морковь — 4 шт.

Лаваш при желании можно слегка подогреть в микроволновке.

Морковь очистите и нарежьте соломкой.

Выложите в каждый лаваш сперва хумус, затем морковь, а поверх салатные листья.

Скатайте ролл и подавайте к столу.

Вам понадобятся:

Обжаренный миндаль — 1/3 чашки

Морковь — 2 шт.

Лук-шалот — 1 шт.

Сухое белое вино — 1/4 стакана

Филе лосося — 240 г Соль — по вкусу

Черный молотый перец — по вкусу

Лимон — 1 шт.

Разогрейте духовку до 200 °C.

Лук и морковь нарежьте средне. Выложите овощи на противень. Залейте вином.

Сверху выложите филе лосося. Посолите, поперчите.

Лимон нарежьте тонкими ломтиками. Выложите поверх рыбы.

Накройте лосось фольгой и готовьте 30-35 минут.

Перед подачей посыпьте рыбу миндалем.

Вам понадобятся:

Картофель — 3 шт.

Шпинат — 1/2 чашки

Репчатый лук — 1/2 шт.

Морковь — 1 шт.

Кукурузная мука — 1/2 ст. л.

Перец чили — 1/2 ч. л.

Соль — по вкусу

Растительное масло — для жарки

Сметана или йогурт — для подачи

Картофель и морковь очистите, помойте. Натрите на крупной терке.

Шпинат и лук порубите.

Смешайте картофель, морковь, шпинат и лук. Добавьте кукурузную муку. Посолите, поперчите. Перемешайте.

Сковороду смажьте растительным маслом, хорошенько разогрейте.

С помощью столовой ложки выложите драники на сковороду. Обжарьте с обеих сторон до готовности.

Подавайте к столу со сметаной или йогуртом.

Вам понадобятся:

Морковь — 500 г Тмин — 2 ч. л.

Чили-перчик сушеный — 1 шт.

Соль — по вкусу

Черный молотый перец — по вкусу

Чеснок — 2 зубчика

Тмин — 4 веточки

Оливковое масло — 3 ст. л.

Красный винный уксус — 1 ст. л.

Апельсин — 1 шт.

Лимон — 1 шт.

Авокадо — 3 шт.

Чабатта — 4 ломтика

Салат-микс — 200 г Греческий йогурт — 150 мл Смесь семечек — 4 ст. л.

Разогрейте духовку до 180 °C.

Морковь проварите в подсоленной воде в течение 10 минут до полуготовности. Слейте воду и выложите на противень.

Смешайте тмин, соль и перец. Добавьте чеснок и измельчите все в ступке. Влейте оливковое масло и уксус. Полейте смесью морковь. Добавьте разрезанные пополам апельсин и лимон. Поместите противень в духовку и запекайте в течение 20 минут.

Авокадо разрежьте, удалите косточку, разрежьте на дольки. Выложите в большую миску.

Добавьте запеченную морковь. С помощью щипцов отожмите лимоны и апельсины. Добавьте оливковое масло, уксус и перемешайте.

Выложите салат, хлеб, поджаренный в тостере, полейте йогуртом и посыпьте семечками.

Вам понадобятся:

Ванильный йогурт — 1 ст.

Молоко — 1/2 ст.

Изюм — 1/4 ст.

Грецкие орехи — 1/4 ст.

Морковь тертая — 1/4 ст.

Семена чиа — 2 ст. л.

Кленовый сироп — 2 ст. л.

Корица — 1/2 ч. л.

Мускатный орех — 1/2 ч. л.

Корень имбиря — 1 см Соль — щепотка

Смешайте все ингредиенты (кроме орехов и изюма) в миске.

Разложите полученную смесь в 2 подходящие емкости и уберите на ночь в холодильник.

Перед подачей посыпьте изюмом и орешками.

Вам понадобятся:

Нежирный йогурт или кефир — 1 ст.

Яблоко — 1 шт.

Банан — 2 шт.

Морковь — 2 шт.

Банан и морковь почистите, произвольно нарежьте вместе с яблоком, из которого необходимо удалить сердцевину.

Выложите все ингредиенты в блендер и смешайте до однородной консистенции.

Разлейте смузи в стаканы и украсьте ломтиками банана.

Вам понадобятся:

Соль — по вкусу

Картофель — 900 г Морковь — 900 г Сливочное масло — 2-4 ст. л.

Шафран — щепотка

Цедра лимона — 1 шт.

Молоко — 1/2 чашки

Отварите картофель и морковь в подсоленной воде до мягкости. Слейте воду.

Разомните морковь со сливочным маслом, шафраном и тертой цедрой лимона с помощью ступки.

Добавьте картофель и снова хорошенько все разомните.

Тонкой струйкой влейте молоко.

Посолите.

Еще раз хорошенько размешайте и подавайте блюдо к столу.