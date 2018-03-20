Выпечка на скорую руку: 10 простых рецептов

Когда речь заходит о выпечке к чаю, кулинарные фантазии и возможности становятся просто безграничными: вы можете готовить на кефире и на молоке, из творога или без муки, в мультиварке или духовке. Побаловать себя и своих близких вкусной домашней выпечкой хочется всегда. Мы собрали для вас самые простые и быстрые рецепты сладкой выпечки на скорую руку.

Вам понадобится:

Сливочное масло — 250 г Мука — 3 и 1/2 ст Ванильный сахар — 10 г Сахарная пудра — 1/2 ст Растительное масло — 1/3 ст Крахмал — 4 ст.л 1. Растопите сливочное масло до комнатной температуры. Подготовьте духовку, поставив ее разогреваться на 180 °C, а противень застелите пергаментом.

2. В большой миске смешайте сливочное и растительное масло с сахарной пудрой. Взбейте смесь миксером, добавьте 2 стакана муки, ванильный сахар и крахмал, после чего снова как следует перемешайте смесь ложкой.

3. Высыпав на стол стакан муки, выложите тесто и вымесите руками до однородного состояния. После этого добавьте оставшиеся полстакана муки, тщательно вымесите тесто еще раз и разделите его на 3 части.

4. Каждую часть, предварительно раскатав в колбаску, разрежьте на кусочки ножом. Выложите их на противень. Выпекайте до румяного цвета около 15-ти минут.

5. Перед подачей обваляйте печенье в сахарной пудре.

Вам понадобится:

Кефир — 200 мл Яйцо — 1 шт.

Сахар — 4 ст.л Растительное масло — 1 ст Ванилин — на кончике ножа

Сливочное масло — 50 г Мука — 400 г Разрыхлитель — 1 ч.л 1. Растопите масло до комнатной температуры, а затем смешайте до однородной массы с яйцом и сахаром.

2. Приготовьте тесто, добавив в смесь муку, ванилин и разрыхлитель. Муки будет достаточно, когда вы увидите, что тесто больше не прилипает к рукам.

3. Пoстaвьте скoвоpoдy с растительным маслoм нaгpевaться. Присыпав стол мукой, раскатайте тесто толщиной около 1 см, а с помощью двух разных стаканов вырежьте кружочки — будущие пончики.

4. Обжаривайте пончики с двух сторон до румяного цвета. Снимите со сковороды и бумажными салфетками удалите с пончиков излишки жира.

5. Подавайте пончики к столу, слега остудив и по желанию посыпав сахарной пудрой.

Вам понадобится:

Кефир — 250 г Яйца — 2 шт.

Мука — 150 г Куриная грудка — 200 г Сыр — 200 г Разрыхлитель — 1 ч.л Соль — 1/2 ч.л Приправы — по вкусу

Растительное масло — 2 ст.л 1. Поставьте духовку разогреваться на 180 °C и подготовьте форму для выпечки, смазав ее растительным маслом.

2. Сыр натрите на терке, а куриную грудку, мелко нарезав, оставьте мариноваться в соли, растительном масле и приправах (это могут быть чеснок или прованские травы).

3. В это время приготовьте тесто: смешайте кефир, яйца, муку, соль и разрыхлитель, взбейте смесь миксером, после чего добавьте в тесто сыр с курицей и снова все как следует перемешайте.

4. Перелив тесто в форму, поставьте пирог выпекаться на 45-50 мин.

Вам понадобится:

Слоеное тесто — 1 пачка

Творог — 150 г Чеснок — 1 головка

Зелень свежая или сушеная — по вкусу

Соль, перец — по вкусу

Растительное масло — 50 мл Яйцо — 1 шт.

1. Поставьте духовку разогреваться на 180 °C и подготовьте противень для выпечки, смазав его растительным маслом.

2. Приготовьте начинку: масло, зелень, чеснок, специи и творог смешайте в блендере до однородной кремообразной консистенции.

3. Раскатайте тесто большим квадратом и смажьте его начинкой. Сверните тесто в рулет и нарежьте на кусочки.

4. Выпекайте пирожки около 20-ти минут, предварительно смазав взбитым яйцом.

Вам понадобится:

Капуста белокочанная — 500 г Сливочное масло — 100 г Яйца — 3 шт.

Сметана — 6 ст.л Мука — 6 ст.л Разрыхлитель — 2 ч.л Соль, перец — по вкусу

Растительное масло — 2 ст.л 1. Мелко нашинкованную капусту нужно обмять руками, посолить и добавить по вкусу специи, после чего добавить к ней растопленное сливочное масло.

2. Яйца взбейте со сметаной, мукой и разрыхлителем, добавив 1 столовую ложку растительного масла. Получившуюся смесь вылейте в капусту и как следует перемешайте все ингредиенты.

3. Чашу мультиварки смажьте маслом и выложите в нее тесто. Готовьте пирог в режиме «Выпечка» примерно полтора часа.

Вам понадобится:

Яйца — 5 шт.

Сахар — 450 мл Сметана — 250 мл Сода — 1/2 ч.л Сливочное масло — 2 ст.л Мука — 250 мл Творог — 500 г Манная крупа — 1 ст.л.

Изюм, ягоды — по вкусу

Сахарная пудра — по вкусу

1. Поставьте духовку разогреваться на 180 °C и подготовьте форму для выпечки, смазав ее растительным маслом.

2. Приготовьте тесто: взбейте два яйца вместе с сахаром (250 мл), добавьте к ним соду, муку, сметану и растопленное сливочное масло. Замесите тесто и перелейте его в форму.

3. Сделайте начинку: до однородной массы смешайте творог, три яйца, 200 мл сахара и манную крупу, по вкусу добавив ягоды или сухофрукты. Перелейте начинку в форму поверх теста.

4. Выпекайте пирог в течение 20-30-ти минут. Подавайте, остудив и украсив свежими ягодами, сахарной пудрой и веточкой мяты.

Вам понадобится:

Тесто слоеное дрожжевое — 500 г Фарш говяжий — 500 г Лук — 1 шт.

Яйцо — 1 шт.

Кунжут — 1 ст.л Приправы, специи — по вкусу

1. Поставьте духовку разогреваться на 200 °C и подготовьте противень для выпечки, смазав его растительным маслом. Тесто разморозьте и сформируйте квадратом.

2. Обжарьте на сковороде фарш с мелко нарубленным луком, приправами и специями.

3. Раскатав тесто, выложите на него примерно по 2 столовые ложки начинки, после чего скрепите треугольником, тщательно защипывая края.

4. Перед тем, как отправить самсу в духовку, смажьте ее яичным желтком и посыпьте кунжутом.

5. Выпекайте самсу около 20 минут.

Вам понадобится:

Манка — 1 ст Сахар — 1 ст Сливочное масло — 50 гр Молоко — 1 ст Яйца — 3 шт.

Сода — 1/2 ч.л 1. Подготовьте духовку, поставив ее разогреваться на 180 °C, и подготовьте форму для выпечки, смазав ее растительным маслом.

2. Растопите масло, добавьте яйца, сахар и манку, взбивая миксером. Убедитесь, что не осталось комочков. Добавьте молоко и соду, снова перемешайте.

3. Тесто вылейте в форму и поставьте манник в духовку выпекаться примерно на 40 минут. Готовый пирог при подаче можно украсить сахарной пудрой или сладким соусом.

Вам понадобится:

Яблоки очищенные кисло-сладкие — 3 шт.

Сливочное масло — 2 ст.л Корица — 1/2 ч.л Бездрожжевое слоеное тесто готовое — 5-6 листов

Лимонный сок — 2 ст.л Сахар — 3-4 ст.л 1. Яблоки мелко нарежьте и переложите в миску. Добавьте лимонный сок и перемешайте.

2. Подготовьте духовку, поставив ее разогреваться на 200 °C, и подготовьте противень для выпечки, смазав его растительным маслом. Тесто разморозьте.

3. В сковороде растопите 1 ст.л. сливочного масла, выложите яблоки и обжаривайте их около 5-ти минут, постоянно помешивая. Добавьте в процессе корицу и сахар, чтобы яблоки начали немного карамелизоваться.

4. Тесто разрежьте ножницами примерно на 4 одинаковые длинные полосы. Каждую смажьте растопленным растительным маслом. Выложите в верхнюю часть начинку и заверните пирожки треугольниками.

5. Выпекайте яблочные треугольники в духовке около 15 минут. Подавайте их теплыми, по желанию посыпав сахарной пудрой.

Вам понадобится:

Вареное куриное мясо — 250 г Лук — 1 шт.

Приправы и специи — по вкусу

Мука — 300 г Масло растительное — 100 мл Яйцо — 1 шт.

Кунжут — по вкусу

1. Подготовьте духовку, поставив ее разогреваться на 180 °C, и подготовьте противень для выпечки, смазав его растительным маслом.

2. Обжарьте лук на растительном масле, добавьте куриное мясо, приправы и специи.

3. Приготовьте тесто: в кастрюле доведите до кипения стакан воды и 100 мл растительного масла. В отдельную миску с предварительно просеянной мукой влейте эту горячую смесь, посолите и начинайте вымешивать тесто ложкой, а потом руками.

4. Дав тесту немного остыть, выложите его на посыпанную мукой поверхность. Сформируйте из теста колбаску и нарежьте на порции, каждую из которых раскатайте в кружочек размером с небольшое блюдце.

5. Выложите на тесто начинку, заворачивая трубочкой. Сформированные закрытые рулетики выложите краями вниз на противень. Смажьте их яичным желтком и посыпьте семечками кунжута.

6. Выпекайте в духовке примерно полчаса.