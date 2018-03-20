Выпечка на скорую руку: 10 простых рецептов 

Когда речь заходит о выпечке к чаю, кулинарные фантазии и возможности становятся просто безграничными: вы можете готовить на кефире и на молоке, из творога или без муки, в мультиварке или духовке. Побаловать себя и своих близких вкусной домашней выпечкой хочется всегда. Мы собрали для вас самые простые и быстрые рецепты сладкой выпечки на скорую руку.
Вам понадобится:
Сливочное масло — 250 г Мука — 3 и 1/2 ст Ванильный сахар — 10 г Сахарная пудра — 1/2 ст Растительное масло — 1/3 ст Крахмал — 4 ст.л 1. Растопите сливочное масло до комнатной температуры. Подготовьте духовку, поставив ее разогреваться на 180 °C, а противень застелите пергаментом.
2. В большой миске смешайте сливочное и растительное масло с сахарной пудрой. Взбейте смесь миксером, добавьте 2 стакана муки, ванильный сахар и крахмал, после чего снова как следует перемешайте смесь ложкой.
3. Высыпав на стол стакан муки, выложите тесто и вымесите руками до однородного состояния. После этого добавьте оставшиеся полстакана муки, тщательно вымесите тесто еще раз и разделите его на 3 части.
4. Каждую часть, предварительно раскатав в колбаску, разрежьте на кусочки ножом. Выложите их на противень. Выпекайте до румяного цвета около 15-ти минут.
5. Перед подачей обваляйте печенье в сахарной пудре.
Вам понадобится:
Кефир — 200 мл Яйцо — 1 шт.
Сахар — 4 ст.л Растительное масло — 1 ст Ванилин — на кончике ножа
Сливочное масло — 50 г Мука — 400 г Разрыхлитель — 1 ч.л 1. Растопите масло до комнатной температуры, а затем смешайте до однородной массы с яйцом и сахаром.
2. Приготовьте тесто, добавив в смесь муку, ванилин и разрыхлитель. Муки будет достаточно, когда вы увидите, что тесто больше не прилипает к рукам.
3. Пoстaвьте скoвоpoдy с растительным маслoм нaгpевaться. Присыпав стол мукой, раскатайте тесто толщиной около 1 см, а с помощью двух разных стаканов вырежьте кружочки — будущие пончики.
4. Обжаривайте пончики с двух сторон до румяного цвета. Снимите со сковороды и бумажными салфетками удалите с пончиков излишки жира.
5. Подавайте пончики к столу, слега остудив и по желанию посыпав сахарной пудрой.
Вам понадобится:
Кефир — 250 г Яйца — 2 шт.
Мука — 150 г Куриная грудка — 200 г Сыр — 200 г Разрыхлитель — 1 ч.л Соль — 1/2 ч.л Приправы — по вкусу
Растительное масло — 2 ст.л 1. Поставьте духовку разогреваться на 180 °C и подготовьте форму для выпечки, смазав ее растительным маслом.
2. Сыр натрите на терке, а куриную грудку, мелко нарезав, оставьте мариноваться в соли, растительном масле и приправах (это могут быть чеснок или прованские травы).
3. В это время приготовьте тесто: смешайте кефир, яйца, муку, соль и разрыхлитель, взбейте смесь миксером, после чего добавьте в тесто сыр с курицей и снова все как следует перемешайте.
4. Перелив тесто в форму, поставьте пирог выпекаться на 45-50 мин.
Вам понадобится:
Слоеное тесто — 1 пачка
Творог — 150 г Чеснок — 1 головка
Зелень свежая или сушеная — по вкусу
Соль, перец — по вкусу
Растительное масло — 50 мл Яйцо — 1 шт.
1. Поставьте духовку разогреваться на 180 °C и подготовьте противень для выпечки, смазав его растительным маслом.
2. Приготовьте начинку: масло, зелень, чеснок, специи и творог смешайте в блендере до однородной кремообразной консистенции.
3. Раскатайте тесто большим квадратом и смажьте его начинкой. Сверните тесто в рулет и нарежьте на кусочки.
4. Выпекайте пирожки около 20-ти минут, предварительно смазав взбитым яйцом.
Вам понадобится:
Капуста белокочанная — 500 г Сливочное масло — 100 г Яйца — 3 шт.
Сметана — 6 ст.л Мука — 6 ст.л Разрыхлитель — 2 ч.л Соль, перец — по вкусу
Растительное масло — 2 ст.л 1. Мелко нашинкованную капусту нужно обмять руками, посолить и добавить по вкусу специи, после чего добавить к ней растопленное сливочное масло.
2. Яйца взбейте со сметаной, мукой и разрыхлителем, добавив 1 столовую ложку растительного масла. Получившуюся смесь вылейте в капусту и как следует перемешайте все ингредиенты.
3. Чашу мультиварки смажьте маслом и выложите в нее тесто. Готовьте пирог в режиме «Выпечка» примерно полтора часа.
Вам понадобится:
Яйца — 5 шт.
Сахар — 450 мл Сметана — 250 мл Сода — 1/2 ч.л Сливочное масло — 2 ст.л Мука — 250 мл Творог — 500 г Манная крупа — 1 ст.л.
Изюм, ягоды — по вкусу
Сахарная пудра — по вкусу
1. Поставьте духовку разогреваться на 180 °C и подготовьте форму для выпечки, смазав ее растительным маслом.
2. Приготовьте тесто: взбейте два яйца вместе с сахаром (250 мл), добавьте к ним соду, муку, сметану и растопленное сливочное масло. Замесите тесто и перелейте его в форму.
3. Сделайте начинку: до однородной массы смешайте творог, три яйца, 200 мл сахара и манную крупу, по вкусу добавив ягоды или сухофрукты. Перелейте начинку в форму поверх теста.
4. Выпекайте пирог в течение 20-30-ти минут. Подавайте, остудив и украсив свежими ягодами, сахарной пудрой и веточкой мяты.
Вам понадобится:
Тесто слоеное дрожжевое — 500 г Фарш говяжий — 500 г Лук — 1 шт.
Яйцо — 1 шт.
Кунжут — 1 ст.л Приправы, специи — по вкусу
1. Поставьте духовку разогреваться на 200 °C и подготовьте противень для выпечки, смазав его растительным маслом. Тесто разморозьте и сформируйте квадратом.
2. Обжарьте на сковороде фарш с мелко нарубленным луком, приправами и специями.
3. Раскатав тесто, выложите на него примерно по 2 столовые ложки начинки, после чего скрепите треугольником, тщательно защипывая края.
4. Перед тем, как отправить самсу в духовку, смажьте ее яичным желтком и посыпьте кунжутом.
5. Выпекайте самсу около 20 минут.
Вам понадобится:
Манка — 1 ст Сахар — 1 ст Сливочное масло — 50 гр Молоко — 1 ст Яйца — 3 шт.
Сода — 1/2 ч.л 1. Подготовьте духовку, поставив ее разогреваться на 180 °C, и подготовьте форму для выпечки, смазав ее растительным маслом.
2. Растопите масло, добавьте яйца, сахар и манку, взбивая миксером. Убедитесь, что не осталось комочков. Добавьте молоко и соду, снова перемешайте.
3. Тесто вылейте в форму и поставьте манник в духовку выпекаться примерно на 40 минут. Готовый пирог при подаче можно украсить сахарной пудрой или сладким соусом.
Вам понадобится:
Яблоки очищенные кисло-сладкие — 3 шт.
Сливочное масло — 2 ст.л Корица — 1/2 ч.л Бездрожжевое слоеное тесто готовое — 5-6 листов
Лимонный сок — 2 ст.л Сахар — 3-4 ст.л 1. Яблоки мелко нарежьте и переложите в миску. Добавьте лимонный сок и перемешайте.
2. Подготовьте духовку, поставив ее разогреваться на 200 °C, и подготовьте противень для выпечки, смазав его растительным маслом. Тесто разморозьте.
3. В сковороде растопите 1 ст.л. сливочного масла, выложите яблоки и обжаривайте их около 5-ти минут, постоянно помешивая. Добавьте в процессе корицу и сахар, чтобы яблоки начали немного карамелизоваться.
4. Тесто разрежьте ножницами примерно на 4 одинаковые длинные полосы. Каждую смажьте растопленным растительным маслом. Выложите в верхнюю часть начинку и заверните пирожки треугольниками.
5. Выпекайте яблочные треугольники в духовке около 15 минут. Подавайте их теплыми, по желанию посыпав сахарной пудрой.
Вам понадобится:
Вареное куриное мясо — 250 г Лук — 1 шт.
Приправы и специи — по вкусу
Мука — 300 г Масло растительное — 100 мл Яйцо — 1 шт.
Кунжут — по вкусу
1. Подготовьте духовку, поставив ее разогреваться на 180 °C, и подготовьте противень для выпечки, смазав его растительным маслом.
2. Обжарьте лук на растительном масле, добавьте куриное мясо, приправы и специи.
3. Приготовьте тесто: в кастрюле доведите до кипения стакан воды и 100 мл растительного масла. В отдельную миску с предварительно просеянной мукой влейте эту горячую смесь, посолите и начинайте вымешивать тесто ложкой, а потом руками.
4. Дав тесту немного остыть, выложите его на посыпанную мукой поверхность. Сформируйте из теста колбаску и нарежьте на порции, каждую из которых раскатайте в кружочек размером с небольшое блюдце.
5. Выложите на тесто начинку, заворачивая трубочкой. Сформированные закрытые рулетики выложите краями вниз на противень. Смажьте их яичным желтком и посыпьте семечками кунжута.
6. Выпекайте в духовке примерно полчаса.