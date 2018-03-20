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Картофельная запеканка
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Картофельная запеканка 

Kitchenmag 14 часов назад
Отварить картофель в большом количестве подсоленной воды в течение примерно 20 минут.
В это время очистить и мелко нарезать лук. Обжарить его в нагретой с оливковым маслом сковороде до золотистого цвета.
Когда картофель будет готов, слить из кастрюли воду, а сам картофель очистить и нарезать кружочками.
Половину яблока очистить и тоже нарезать кружочками. Сыр также нарезать небольшими ломтиками.
В форму для запекания выложить слой картофеля, а затем несколько ломтиков яблока. Сверху добавить немного жареного лука и кусочки сыра.
Далее выложить еще 1-2 слоя, соблюдая последовательность. В конце запеканку поперчить и посыпать прованскими травами.
Запекать в предварительно разогретой до 180С духовке 20 минут.
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