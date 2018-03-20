Картофельная запеканка

Отварить картофель в большом количестве подсоленной воды в течение примерно 20 минут.

В это время очистить и мелко нарезать лук. Обжарить его в нагретой с оливковым маслом сковороде до золотистого цвета.

Когда картофель будет готов, слить из кастрюли воду, а сам картофель очистить и нарезать кружочками.

Половину яблока очистить и тоже нарезать кружочками. Сыр также нарезать небольшими ломтиками.

В форму для запекания выложить слой картофеля, а затем несколько ломтиков яблока. Сверху добавить немного жареного лука и кусочки сыра.

Далее выложить еще 1-2 слоя, соблюдая последовательность. В конце запеканку поперчить и посыпать прованскими травами.

Запекать в предварительно разогретой до 180С духовке 20 минут.