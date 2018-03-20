Брюссельская капуста с медом

Разрезать брюссельскую капусту пополам. Обжарить ее в нагретой с оливковым маслом сковороде до румяной корочки 20 минут, периодически помешивая.

Посолить, поперчить, добавить мед и бальзамический уксус. Перемешать и готовить еще 5 минут.