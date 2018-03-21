Рецепт дня: Постные блинчики с капустой 

Sobesednik.ru предлагает сегодня разнообразить постное меню блинами с капустной начинкой.
Что понадобится:
— 10–12 блинчиков на воде (тесто готовится по традиционному рецепту, только вместо молока — вода)
— капуста — 250–300 г — лук — 1 шт.
— морковь — 1 шт.
— томатная паста — 0,5–1 ст. л.
— соль, перец — по вкусу
Как готовить:
1. Измельчить лук, натереть морковь, капусту тонко нашинковать.
2. Жарить 3–4 минуты лук, морковь и капусту, залить разбавленной водой томатной пастой, накрыть крышкой и тушить на слабом огне до готовности. Приправить солью, перцем и травами.
3. Завернуть начинку в блинчики.