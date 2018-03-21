Рецепт дня: Постные блинчики с капустой

Sobesednik.ru предлагает сегодня разнообразить постное меню блинами с капустной начинкой.

Что понадобится:

— 10–12 блинчиков на воде (тесто готовится по традиционному рецепту, только вместо молока — вода)

— капуста — 250–300 г — лук — 1 шт.

— морковь — 1 шт.

— томатная паста — 0,5–1 ст. л.

— соль, перец — по вкусу

Как готовить:

1. Измельчить лук, натереть морковь, капусту тонко нашинковать.

2. Жарить 3–4 минуты лук, морковь и капусту, залить разбавленной водой томатной пастой, накрыть крышкой и тушить на слабом огне до готовности. Приправить солью, перцем и травами.

3. Завернуть начинку в блинчики.