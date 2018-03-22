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Рецепт дня: Постный борщ с рыбой
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Рецепт дня: Постный борщ с рыбой 

ИД «Собеседник» 1 час назад
Фото: ИД "Собеседник"
Sobesednik.ru предлагает разнообразить постное меню рыбным борщом.
Что понадобится:
• 500 г рыбы
• 1–2 ст. л. растительного масла
• 1,5 ст. л. муки
• 3–4 свеклы
• 1 стакан квашеной капусты
• 1 морковь
• 1 луковица
• 1 корень петрушки
• 1,5 ст. л. томатной пасты
• 1 ст. л. 3% уксуса
• 2 ст. л. соевой сметаны или соевого майонеза
• 1 пучок зелени
• соль и специи по вкусу
Как готовить:
1. Рыбу разделать на филе с кожей без костей или тушку без головы, нарезать на порционные куски, обвалять в муке и обжарить на растительном масле.
2. Свеклу промыть, сварить в кожице с добавлением уксуса, очистить от кожицы, нарезать соломкой и тушить с квашеной капустой, пассерованными овощами, кореньями, томатом и бульоном 40–50 минут.
3. В кипящий бульон положить капусту, свеклу и овощи, проварить 10–15 минут, добавить обжаренную рыбу и варить борщ еще 5–10 минут. При подаче заправить соевой сметаной и посыпать зеленью.
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