Рецепт дня: Постный борщ с рыбой

Sobesednik.ru предлагает разнообразить постное меню рыбным борщом.

Что понадобится:

• 500 г рыбы

• 1–2 ст. л. растительного масла

• 1,5 ст. л. муки

• 3–4 свеклы

• 1 стакан квашеной капусты

• 1 морковь

• 1 луковица

• 1 корень петрушки

• 1,5 ст. л. томатной пасты

• 1 ст. л. 3% уксуса

• 2 ст. л. соевой сметаны или соевого майонеза

• 1 пучок зелени

• соль и специи по вкусу

Как готовить:

1. Рыбу разделать на филе с кожей без костей или тушку без головы, нарезать на порционные куски, обвалять в муке и обжарить на растительном масле.

2. Свеклу промыть, сварить в кожице с добавлением уксуса, очистить от кожицы, нарезать соломкой и тушить с квашеной капустой, пассерованными овощами, кореньями, томатом и бульоном 40–50 минут.

3. В кипящий бульон положить капусту, свеклу и овощи, проварить 10–15 минут, добавить обжаренную рыбу и варить борщ еще 5–10 минут. При подаче заправить соевой сметаной и посыпать зеленью.