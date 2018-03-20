Тыквенный флан с козьим сыром

Мякоть тыквы нарезать кубиками, выложить в пароварку и готовить около 30-35 минут.

Выложить приготовленную тыкву в блендер, добавить сметану, крахмал и яйца. Измельчить до получения однородной консистенции.

Посолить, поперчить, добавить кардамон и мускатный орех. Перемешать.

Выложить приготовленную массу в небольшую форму для запекания. Сверху добавить кусочки козьего сыра.

Поставить форму с фланом в более большую форму для запекания, наполовину заполненную горячей водой.

Запекать флан в предварительно разогретой до 180С духовке около часа.