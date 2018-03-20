Ещё
Тыквенный флан с козьим сыром
Далее:
Читайте также:
Ещё

Тыквенный флан с козьим сыром 

Kitchenmag 14 часов назад
Мякоть тыквы нарезать кубиками, выложить в пароварку и готовить около 30-35 минут.
Выложить приготовленную тыкву в блендер, добавить сметану, крахмал и яйца. Измельчить до получения однородной консистенции.
Посолить, поперчить, добавить кардамон и мускатный орех. Перемешать.
Выложить приготовленную массу в небольшую форму для запекания. Сверху добавить кусочки козьего сыра.
Поставить форму с фланом в более большую форму для запекания, наполовину заполненную горячей водой.
Запекать флан в предварительно разогретой до 180С духовке около часа.
Kitchenmag: последние новости
Так вы еще не готовили: 7 оригинальных блюд из цветной капусты Сметанный кекс Восемь огромных плюсов обычной воды с лимоном
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Обнаженная грудь Задорожной вызвала восхищение41
Как на самом деле выглядят модели plus-size38
Девушка делает интимные фото с незнакомцами35
Родителям запретили назвать дочь выбранным именем14
Глаза на лоб: шокирующий макияж художницы1
Видео
00:22
Так выглядит пресс Канделаки после двух родов
Звёзды
02:41
Макияж для проблемной кожи
Красота Здоровье
00:34
Укладка на каждый день за 5 минут
Красота
03:45
«Я его смерти не ждала»
Психология
00:29
Рената Литвинова шокировала фанатов
Звёзды
00:28
Гузееву сравнили с бомжом
Звёзды
00:53
Седокова ищет попугая, чтобы соединить влюбленных
Звёзды
01:00
Боня воссоединилась с экс-возлюбленным
Звёзды
01:00
Бузова показала округлившийся живот
Звёзды
00:05
45-летняя мать четверых детей станцевала в бикини
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение