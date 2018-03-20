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Сметанный кекс
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Сметанный кекс 

Kitchenmag 14 часов назад
Отделить белки от желтков. Цедру лимона натереть на мелкой терке.
Взбить в миске размягченное сливочное масло с сахаром и ванильным экстрактом.
Добавить яичные желтки, продолжая взбивать. В полученную массу добавить сметану и цедру. Перемешать.
В отдельно миске смешать муку с кукурузным крахмалом и разрыхлителем. Добавить сухие ингредиенты в приготовленную ранее массу и тщательно перемешать.
Взбить белки в крепкую пену и добавить в тесто. Аккуратно перемешать.
Выложить тесто в форму для кекса и выпекать в предварительно разогретой до 160С духовке 50-55 минут.
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