Сметанный кекс

Отделить белки от желтков. Цедру лимона натереть на мелкой терке.

Взбить в миске размягченное сливочное масло с сахаром и ванильным экстрактом.

Добавить яичные желтки, продолжая взбивать. В полученную массу добавить сметану и цедру. Перемешать.

В отдельно миске смешать муку с кукурузным крахмалом и разрыхлителем. Добавить сухие ингредиенты в приготовленную ранее массу и тщательно перемешать.

Взбить белки в крепкую пену и добавить в тесто. Аккуратно перемешать.

Выложить тесто в форму для кекса и выпекать в предварительно разогретой до 160С духовке 50-55 минут.